台股上漲454點 三大法人買超541億元
台股16日再啟漲勢，反彈至季線大關，收在22,349.33點，上漲454.16點，漲幅2.07%，成交量4,160.34億元，三大法人買超541.64億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超453.87億元，投信買超60.21億元，自營商買超（合計）27.55億元，其中自營商（自行買賣）買超19.63億元，自營商（避險）買超7.91億元。
台積電（2330）上漲26元，收969元，漲幅2.76%，收復8月以來的跌點；聯發科（2454）大漲逾6%，收1,230元，也幾乎重回8月1日的高點。AI股緯穎（6669）大漲逾5%，收2,025元，廣達（2382）漲幅逾2%，緯創（3231）小漲。散熱股健策（3653）漲停，股價直接V轉收在最高1,335元，領先大盤回到歷史新高，奇鋐（3017）收626元，漲幅逾5%。金融股也走強，富邦金（2881）大漲逾3%，收92.4元，完成填息，也逼近前波高點93.6元。
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