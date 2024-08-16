快訊

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

中元普渡拜飲料別再戳洞！7歲兒教插香新招 爸：活36年沒想到

台股上漲454點 三大法人買超541億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股16日再啟漲勢，反彈至季線大關，收在22,349.33點，上漲454.16點，漲幅2.07%，成交量4,160.34億元，三大法人買超541.64億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超453.87億元，投信買超60.21億元，自營商買超（合計）27.55億元，其中自營商（自行買賣）買超19.63億元，自營商（避險）買超7.91億元。

台積電（2330）上漲26元，收969元，漲幅2.76%，收復8月以來的跌點；聯發科（2454）大漲逾6%，收1,230元，也幾乎重回8月1日的高點。AI股緯穎（6669）大漲逾5%，收2,025元，廣達（2382）漲幅逾2%，緯創（3231）小漲。散熱股健策（3653）漲停，股價直接V轉收在最高1,335元，領先大盤回到歷史新高，奇鋐（3017）收626元，漲幅逾5%。金融股也走強，富邦金（2881）大漲逾3%，收92.4元，完成填息，也逼近前波高點93.6元。

三大法人 台積電 台股 外資 自營商

延伸閱讀

8月台股期指漲527點

台積電衝高26元 台股大漲454點收22,349點

富邦金好強！盤中大漲逾3% 一度衝上92元

科技股領軍 台股盤中漲逾400點進逼季線

相關新聞

傳黃仁勳再來台赴AI機器人大展！概念股輪流飆 這2檔已連拉2根漲停板

外傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期可能來台，出席8月21日登場的台北國際自動化工業、AI機器人大展，機器人相關概念...

台積電衝高26元 台股大漲454點收22,349點

台股16日收盤上漲454.16 點，終場以22,349.33點作收，成交量4,160.34億元；台積電（2330）收盤價...

台股會V轉嗎？ 法人曝四大觀察點：看後續表現

台股16日開高走高，朝季線挺進，盤中一度衝達22,374.94，統計由低點19,662.74點反彈以來，已上漲2,712...

台股上漲454點 三大法人買超541億元

台股16日再啟漲勢，反彈至季線大關，收在22,349.33點，上漲454.16點，漲幅2.07%，成交量4,160.34...

景氣亮紅燈 股民該離場？進場？ 統計曝光報酬經驗值

國發會日前發布6月景氣燈號睽違2年半再現代表景氣熱絡的紅燈，股市是否因為景氣過熱而反轉？歷史數據顯示，景氣紅燈亮時，台股...

台股漲沒量竟是「惜售」 專家：不是捨不得賣…

台股8月初兩天暴殺2千8百點後，快速反彈，呈現V型反轉，但指數往上漲，成交量卻往下縮，呈現「惜售」狀態。分析師表示，台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。