蘋果拉貨效應挹注營運 大立光兩天填息領軍光學股上漲

受惠蘋果iPhone 16拉貨效應，大立光（3008）7月營收攀上8個月高點，且預期8月動能更強，市場看好大立光，預期第3季營收有望逐月向上，下半年營運表現較上半年優；大立光上半年每股配發40元現金股利，16日為除息第二天，股價一度衝達2,850元，順利完成填息。

大立光7月合併營收54.35億元，攀上8個月來高點，也是歷年同期次高，月增34%，年增55%，表現優於預期，累計今年前七月合併營收277.33億元，年增33%，大立光預期，8月拉貨動能不會比7月差。

大立光為蘋果iPhone鏡頭主力供應商，同時也通吃非蘋品牌的訂單，7月營收大幅成長，主要受惠於蘋果iPhone 16系列新機上市前拉貨動能強勁，法人預期，第3季營收有望逐月成長，看好下半年營運將優於上半年。

大立光董事長林恩平先前針對第3季營運展望表示，預估下半年潛望式鏡頭的量比較多，部分客戶高階手機規格也下放至中階機種，可望有助營運的表現；法人認為，今年iPhone 16系列新機潛望式鏡頭規格將由旗艦機擴至其他機種，將進一步增加在傳統旺季的營運動能。

大立光上半年每股配發40元現金股利，15日除息首日的表現失利，陷入貼息，16日以2,770元開出後一度拉升至2,850元，完成填息，終場則是以2,815元收盤，上漲100元，漲幅3.68%；大立光兩天完成填息，且帶動光學鏡頭股的表現，亞光（3019）以121元收盤，漲幅3.41%，玉晶光（3406）收519元，漲幅1.16%。