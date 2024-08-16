台積電衝高26元 台股大漲454點收22,349點

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股16日收盤上漲454.16 點，終場以22,349.33點作收。​聯合報系資料照
台股16日收盤上漲454.16 點，終場以22,349.33點作收。​聯合報系資料照

台股16日收盤上漲454.16 點，終場以22,349.33點作收，成交量4,160.34億元；台積電（2330）收盤價969元，上漲26元、漲幅2.76%。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、所羅門（2359）、精材（3374）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、均豪（5443）、羅昇（8374）、技嘉（2376）、及；成交金額大且疲軟者有：藥華藥（6446）、光聖（6442）、寶瑞、億豐（8464）、亞翔（6139）、台船（2208）。

第一金投顧表示，近期強彈後部分可見好就收，等待重新拉回的機會，而績優股可以繼續持有，趁月營收、季報陸續公布後汰弱留強。操作面上，大盤突破10日線壓力，經濟衰退疑慮緩解，要挑戰保守投資屬性的投資人可等待指數重新站回短期均線五日、十日線後再行動作。季線，重回多頭趨勢，但通常大幅修正後反彈會打第二隻腳，一次V轉機率非常低，須提防反彈力道力竭，重新回測前波低點。

目前第3季看好仍然是看好台積電相關、AI 伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有數字的產業。台積電為盤面核心，為搶反彈首選，其次則為鴻海、聯發科等權值股；蘋概方面可以留意大立光、玉晶光、華通等。

台積電

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