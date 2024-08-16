台股會V轉嗎？ 法人曝四大觀察點：看後續表現

台股16日開高走高，朝季線挺進，盤中一度衝達22,374.94，統計由低點19,662.74點反彈以來，已上漲2,712點；法人坦言，這波出現強勢反彈，有機會挑戰以0.618計算的反彈滿足點22,600點，至於會不會出現V轉？還要看後續的表現，也有法人保守看待，認為指數遇季線反壓，上檔空間有限，可能呈現橫盤走勢，Fed的貨幣態度、輝達（NVIDIA）財報、美國總統選舉發展為重要的觀察點。

台股早盤以22,114.72點開出，股價開高走高，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、廣達（2382）等股大漲，推升指數續朝季線挺進，一度衝達22,374.94點，上漲479.77點；統計台股高點24,416.67點下跌到低點 19,662.74點，下跌4,753.93點，若以強勢反彈的0.618來計算，反彈滿足點約在22,600點。

證券分析師張陳浩坦言，台股的反彈比預期強，先前市場對經濟景氣出現疑慮，美國則是澄清經濟成長，日本也表示不再升息，加上美國7月消費者物價指數（CPI）年增幅較預期低，市場預期9月肯定降息，且降幅有望超過1碼，都成為推升股市上漲的重要因素，台股也出現強勢反彈。

張陳浩表示，台股有望挑戰以強勢反彈的0.618來計算的反彈滿足點，如果可以站上，不排除可能再往先前的高點挺進，但後續的表現仍有待觀察，手中有持股的投資人可以續抱，但若達反彈滿足點則要逢高減碼，他也提醒，在接近反彈滿足點時不宜大幅加碼。

張陳浩指出，預期Fed將在9月降息，金融股具有回沖利益，不失為安全的標的，可以留意國泰金（2882）、富邦金、台新金（2887）、新光金（2888）、玉山金（2884）等金融股。

統一投顧董事長黎方國表示，台股指數遇季線反壓，往上空間有限，操作上選股不選市，基本面好的半導體股，還有以壽險及證券為主的金融股可以留意，另外，8月21日將有機器人大展，相關的個股也可以觀察。

黎方國指出，預期台股近2周可能呈現橫盤的走勢，還要觀察三個重點，分別是8月23日登場傑克森洞全球央行年會，美國聯準會（Fed）對貨幣政策的態度；8月28日輝達的財報；9月10日川普與賀錦麗的辯論，美國總統選舉可望進一步明朗化；黎方國認為，目前保守看待台股，後續若要再往上漲，需先釐清這三個影響的變數。