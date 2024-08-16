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景氣亮紅燈 股民該離場？進場？ 統計曝光報酬經驗值

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
6月景氣燈號轉亮熱絡紅燈，景氣與股市過熱了嗎？圖／聯合報系資料照
6月景氣燈號轉亮熱絡紅燈，景氣與股市過熱了嗎？圖／聯合報系資料照

國發會日前發布6月景氣燈號睽違2年半再現代表景氣熱絡的紅燈，股市是否因為景氣過熱而反轉？歷史數據顯示，景氣紅燈亮時，台股未來一年報酬甚至可達將近40%，市場反而有更強的增長動能。

鉅亨買基金投資研究部指出，回測過去在不同景氣燈號下進場投資台股的未來一年報酬率，結果發現紅燈時進場的表現最佳，平均報酬率39.9%，其次是黃紅燈時期，報酬率為34.8%，超過藍燈和黃藍燈時期的22.7%和20.5%；然而，在代表經濟穩定的綠燈時進場，未來一年的平均報酬率反而最低，僅有3.3%。回測顯示投資人在紅燈時反而可以勇敢進場，而在綠燈時則要保持謹慎。

每月景氣燈號是下月月底公布，研究單位回測時將景氣對策信號向後遞延1個月，例如6月信號公布後，實際進場時間為7月。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，景氣燈號剛轉為紅燈時，經濟情況剛開始轉熱，股市還有很強的續航力，因此對於投資人來說，首次轉紅燈不應該被視為退出市場的訊號，反而可能是一次珍貴的進場機會。

台股 景氣燈號

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