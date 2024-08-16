台股漲沒量竟是「惜售」 專家：不是捨不得賣…

台股8月初兩天暴殺2千8百點後，快速反彈，呈現V型反轉，但指數往上漲，成交量卻往下縮，呈現「惜售」狀態。分析師表示，台股強力反彈但成交量萎縮的原因，就是套牢的人不走，追價的人沒有，價量出現膠著，能否解套，就看下周前三天表現。

台股指數V型反彈但量縮，資深分析師許博傑表示，由於台股這波回檔是急殺，不少人被套牢，指數反彈後，投資人因為擔心跌勢尚未結束而不敢追價進場，買賣在此出現膠著。

台股8月2日暴跌1004點的前一天8月1日是跳空上漲442點，指數最高來到2萬2652點，2日隨即跳空暴跌千點，3日再跳空暴殺1807點，目前指數已漲回3日跳空缺口之上，但距離2日的跳空缺口還差一些。

許博傑指出，就技術型態分析台股強弱，下周應把握反彈之勢，大盤指數至少要觸及8月1日跳空的高點2萬2652點，表彰波段空頭結束，指數再拉回後，投資人會比較有信心進場，指數2萬2千點可望有守；指數若未越過，有可能再拉回測試半年線2萬1275點，距離目前位置有往下1千點的空間。

導致8月初指數大幅回檔的主因，一是日本央行升息導致日圓套利交易平倉，因而重創國際股市；二是美國經濟數據出現硬著陸疑慮，不過，這兩項利空目前已獲得澄清。

許博傑表示，日本央行今年再升息的機會，目前看來很低，美國最新經濟數據初次請領失業金人數22.7萬人，低於市場預期的23.6萬人，以及 7月零售銷售成長1％，優於市場預期的0.4％增幅，核心零售銷售成長0.4％，優於市場預期的0.1％，緩解市場對美國經濟衰退的疑慮。