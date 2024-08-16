大盤下殺也要賺？「三種做空商品」：反向ETF、期貨、選擇權差在哪

加權指數從24390高點回檔之後的日子，不只跌得深，反彈也有利，但還未完全脫離險境。對於以買進持有為主要投資方式的投資人來說，這段時間不只漫長，還讓人無力：想買股票怕還沒跌完，想賣股票又怕砍在阿呆股，不賣股票，又眼睜睜看著股價一天比一天低。要能在這波下跌段得利，大概就是賣高買低的方式來進行，也就是「做空」。

個股做空靠融券，那要做空指數又有哪些工具可以使用呢？擅長台指期當沖的老漁夫分享，要做空加權指數主要有這三種交易商品：

元大台灣50反1（00632R）

014 年上市的 00632R，以追蹤、模擬或複製單日指數漲跌的反向倍數的避險工具。從近10年的走勢圖來看，從發行價20元一路走跌的ETF，10月上市就滿10年了，歷史最低價為3.19，換算跌掉84%左右。而且因為連結標的為期貨，也不會有配息產生。

除了00632R，類似做空加權指數 ETF 還有國泰臺灣加權反1（00664R）、富邦臺灣加權反1（00676R）與群益臺灣加權反1（00686R）。

期貨選擇權商品：台指期做空與選擇權做空（買賣權）

簡單解釋期貨與選擇權都是連結加權指數的交易商品，就可以進行做空交易。

期貨：

可依個人資金決定交易大台期貨、小台期貨，或最近剛上市的微型期貨，差別則在於保證金門檻，以及指數一點多少錢。

選擇權：

做空則以作為買方「買進賣權」為主。期貨為每月結算一次，選擇權則分為周選或月選，節奏比期貨更緊湊。

如何決定該採用何種做空商品

老漁夫分享，要如何選擇做空商品，主要以兩大主要問題來做決定，也就是「投入資金做空（與相關風險）」與「預期下跌段持續多久」。

以這三種商品來說，反向ETF的波動度最小，也因為沒有結算日，可長期持有，也有較多飲含管理費成本。期貨與選擇權則因為開槓桿，可以較低的資金參與行情。若以小台原始保證金6萬為基準，等同大約17張00632R、一口小台，或兩三口選擇權。

除了賺多賺少的差別，若行情不如預期反彈上漲，像隔天8/7一口氣漲了794點，多空上沖下洗時，反向ETF的波動最小；選擇權買方頂多損失權利金，風險有限並可控；期貨就會面臨追繳保證金，甚至有斷頭的風險。

這就是影響如何選擇商品的另一個問題「預期會跌多久」，若以較長時間緩跌，對於持有反向ETF較有利，而不受結算日干擾，但長期走跌的盤勢，多與總體經濟惡化有關，不同於短期震盪，需要有經濟數據作為看空依據。

期貨與選擇權的遠期契約，也可以做到對應長期看空的操作，但以準備保證金的切入點來看，選擇權是比較適合的選擇。

現在該學放空、空手，還是避險？

若預期現在是短期回檔的空方走勢，又該往哪個方向努力呢？老漁夫認為，如果平時交易方式以買進持有股票為主，比起主動做空，按照交易規劃減碼股票、甚至空手，是比較合理的方向。從融資餘額往往遠大於融券便可了解，大部分投資人並不習慣做空。

那平常有需要以反向ETF 或做空期權來做謂避險操作嗎？若以資產配置的角度思考，要發揮到避險與對沖功能，一來需要較大部位的資金，二來除了反向ETF，也有其他交易商品可做為配置的選擇。

至於如果平時操作以短線與波段為主，比起多一道避險，能做好停損與空手就很足夠了。

急漲急跌如何避免多空雙巴

有個關於投資的段子說「學會買股票，我下跌的時候就賠錢；學會做空之後，我上漲下跌都會賠錢了。」這在現在這種急漲急跌期更有感，波段單難以延續，可能一覺醒來又翻盤了。

如何操作是比較安全的做法呢？這就是老漁夫提到關於做空的兩個規劃「投入資金」與「參與時間」：你可以作為選擇權買方小額參與做空行情，將最大風險控制在權利金。再來就是以期貨當沖參與一日行情，最近波動幅度之大，更適合老漁夫策略每日只取40點的方式，快速達成交易策略設定的停利標準，減少繼續置身市場內承受波動的風險。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2800 點猛爆回檔的教訓：真的躲不掉，學個放空好防身？三種做空商品差在哪