台股一波就回檔逼近20％導致要去睡公園？ 槓桿存股哥：好像也不是容易的事
台股在7/11開始回檔一路跌，在8/5當天創下1807歷史最大跌點後，到今天8/14收盤已經反彈2197點，滿手借貸買高股息的我沒有睡公園，放心。
這一波我的整戶維持率最低到202%，距離睡公園門檻還要再跌72%，但我手上還有200多萬現股，要的話我可以把整戶維持率拉到300%以上都不是問題，要去睡公園好像也不是那麼容易的一件事。
我想要去客觀的陳述一件事，就是在你風險控制得當的情況下開槓桿，遇到史上最大跌點也不至於直接讓你出局，很多人都說不要去借貸投資，但我認為在合理的範圍內借貸投資，才能讓你的投資效益最大化。
高風險通常伴隨高報酬，但我可以把風險降低換取更穩定的報酬，沒有人說借貸投資就是一定是all in壓身家，你可以去調配風險跟報酬的比例，控制在最適合你自己的節奏上。
我自己的節奏就是200%維持率、30%負債比，可能積極一點的人就是166%維持率、40%負債比，當然完全沒有問題，這些數字不是什麼SOP，只要你覺得自己hold得住就可以。
同樣一本武林秘笈，有的人練成絕世神功，但有的人卻走火入魔，同樣一件事兩個人來做可能會得出兩種完全不同的結果，工具是中性的，就看你自己如何使用它嘍。
免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言