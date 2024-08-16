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債券布局時機浮現 恐慌情緒下資金轉至債市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國製造業萎縮加劇，勞動市場意外放緩，經濟衰退的擔憂言論四起，導致美股近日下跌。永豐金證券指出，恐慌情緒下，資金轉至債券市場，特別是鄰近美國降息前，加上地緣政治紛擾，美國10年期公債殖利率跌破4%，顯示債券市場受到歡迎，投資機會浮現。

美國8月以來公布的多項重要指標表現不佳，包括1日公布的ISM製造業PMI降至46.8，為2023年11月以來新低，市場擔憂製造業進一步萎縮。接著，2日公布的勞動市場數據顯示放緩，非農數據意外低於預期，失業率上升，觸發薩姆法則，顯示經濟可能陷入衰退，引發市場擔憂。

永豐金證券表示，投資人在面對不確定性時，開始賣出股票，大量資金流向債券市場，導致債券殖利率下滑。統計顯示，從7月31日至8月5日，美國10年期公債殖利率累計跌幅達7.84%。

永豐金證券建議，面對經濟衰退的爭論，投資人應思考如何安排投資避風港。市場發生風險事件時，資金通常流向債市，推高債券價格；同時，由於美國即將降息，債券價格與殖利率呈現反向關係，降息時債券價格可能上升，因此應考慮債券投資。

投資債券時，可以選擇存續期間較長的債券，這樣在降息時有機會獲得更高報酬；同時，要注意公司的負債比例，確保公司有能力支付利息。若公司償債能力欠佳，可能在風險事件發生時倒閉，最直接的觀察方式是檢視現金流，持續保持正數的公司財務狀況較為穩定。

永豐金證券提醒投資人，雖然當前債券市場是一大亮點，但面對經濟衰退的擔憂，選擇投資標的時仍需留意公司的財務安全，考慮所投資的公司債券是否穩定且安全，參考三大信評公司的評等，選擇評級較高的債券，才能更適應當前瞬息萬變的市場。

債券 美國

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