費半大漲激勵台股開高走高大漲近400點 台積電勁揚20元

美國費半指數收盤大漲，帶動台股16日開盤上漲219.55點，開盤指數為22,114.72點，指數持續走揚，上漲接近400點。台積電（2330）開盤價為963元，上漲20元。

群益投顧表示，過往地緣政治風險常令美股成短線資金避風港的期待或有部分挹注，惟上檔臨月(季)線反壓、空間有限，存震盪拉回壓力。題材炒作氛圍偏濃股與季報表現佳的(業績)個股，為盤面主要強勢區塊；研判一定程度與大盤月線受阻(資金往業績股避險)，但下檔有12日線與半年線交會(挹注支撐)有關，現階段選股應留意基本面表現，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.地緣政治風險升溫概念相關─精剛（1584）法說會表示，隨著全球地緣政治風險升高，相關需求增加，將進一步推升公司營收持續增長。同樣受惠概念的貨櫃龍頭長榮（2603）甫公布的季報，繼第1季EPS與台積電相近後，第2季EPS進一步大增至13.7元，形成市場面的題材挹注。

2.設備廠務工程─半導體大廠持續擴廠，對相關設備股形成營運與題材挹注。設備股唯一千金股的台積電供應鏈弘塑（3131）股價持續攀高，帶動設備廠務工程概念股強勢輪動。千附（8383）營收占比約四成的廠務工程，雖受其最大受客戶台積電展開美國及日本建廠，影響台灣的工程進度，但營運仍屬相對受惠趨勢，且今年上半年獲利仍較去年同期倍增。

周四（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,563.06點，上漲554.67點、漲幅1.39%；S&P500指數上漲1.61%；那斯達克指數上漲2.34%；費半指數上漲4.87%。台積電ADR漲2.35%，收在173.96美元，較台北交易溢價19.12%。

7月零售銷售優於預期且首次申領失業救濟人數下降，緩解對全球最大經濟體即將出現衰退的擔憂。市場關注聯準會主席鮑爾下周 8月22至24日的Jackson Hole全球央行年會給出指引。

三大法人周四集中市場合計賣超102.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超6.9億元，投信賣超19.9億元，自營商（自行買賣）賣超6.5億元，自營商（避險）賣超69億元。

統一期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加420口至7,496口，其中，外資淨空單減少57口至33,152口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,457口至15,248口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在19,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.99上升至1.04。VIX指數下降0.95至26.56。外資台指期買權淨金額0.5億元 ; 賣權淨金額3.69億元。整體選擇權籌碼面偏多。