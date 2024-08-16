美國經濟沒有衰退疑慮為何這麼認為？ 狄驤：不是我能通靈是觀察歷史數據
我在前幾天跟大家分享，當時市場非常擔心美經濟陷入衰退，因為一堆數據反映美消費者需求疲軟...
像是6月的美消費信貸增速大幅趨緩，還有奢侈品、速食店、旅遊業的第二季財報都顯示美國人消費力明顯下降。
不過，我在當時也提到，即使現階段的各種數據都不太好，但我卻認為美國經濟沒有衰退疑慮，甚至在一個月內就會看到相關數據明顯好轉，如果市場的悲觀情緒扭轉，我們還有望看到新一波的軋空行情。
如今，剛出爐的零售和就業數據都遠優於市場預期，代表美經濟並不疲軟，甚至是超乎想像的強勁，所以台美股也大幅上漲。
為什麼我能提前知道美經濟並不弱呢？
答案不是我能通靈，而是我們觀察歷史數據可以發現，美債殖利率和美國經濟數據的關係就像蹺蹺板，隨著美債殖利率從4月的高點快速大跌，我們最快觀察7月數據就可以發現美經濟好轉，這也是我們現在能夠證實的變化。
所以說，身處在多變的股海中，瞭解總經趨勢確實能掌握大方向，甚至能提前擬定投資策略，不但能提高勝率，也能享受提前卡位帶來的甜美獲利。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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