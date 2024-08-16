快訊

土博士兼兩職月入3萬 培育過剩該「結紮」？

媽媽下跪要姊幫弟還債 擺脫「長女症候群」得會畫界線

被爆用兒子名義開公司…陳佩琪還原「僅商討名稱」：犯哪條法律？

美國經濟沒有衰退疑慮為何這麼認為？ 狄驤：不是我能通靈是觀察歷史數據

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

我在前幾天跟大家分享，當時市場非常擔心美經濟陷入衰退，因為一堆數據反映美消費者需求疲軟...

像是6月的美消費信貸增速大幅趨緩，還有奢侈品、速食店、旅遊業的第二季財報都顯示美國人消費力明顯下降。

不過，我在當時也提到，即使現階段的各種數據都不太好，但我卻認為美國經濟沒有衰退疑慮，甚至在一個月內就會看到相關數據明顯好轉，如果市場的悲觀情緒扭轉，我們還有望看到新一波的軋空行情。

如今，剛出爐的零售和就業數據都遠優於市場預期，代表美經濟並不疲軟，甚至是超乎想像的強勁，所以台美股也大幅上漲。

為什麼我能提前知道美經濟並不弱呢？

答案不是我能通靈，而是我們觀察歷史數據可以發現，美債殖利率和美國經濟數據的關係就像蹺蹺板，隨著美債殖利率從4月的高點快速大跌，我們最快觀察7月數據就可以發現美經濟好轉，這也是我們現在能夠證實的變化。

所以說，身處在多變的股海中，瞭解總經趨勢確實能掌握大方向，甚至能提前擬定投資策略，不但能提高勝率，也能享受提前卡位帶來的甜美獲利。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

經濟衰退 美國 美股

延伸閱讀

張國煒能繼承140億遺產？律師「下一步不用提告」：3方式處理特留分

投資必要先做功課…股市裡有很多錢但也有不良企業！ 陳重銘分享自身慘痛經驗

股票市場會吃人！陳重銘曝市場「暗黑手法」：拿客戶的錢為自己持股抬轎

00878存兩年準備睡公園了？ 鐵蛋：「只有累積沒有奇蹟」已領息12萬多

相關新聞

大盤下殺也要賺？「三種做空商品」：反向ETF、期貨、選擇權差在哪

不賣股票，又眼睜睜看著股價一天比一天低。要能在這波下跌段得利，大概就是賣高買低的方式來進行，也就是「做空」。

台股一波就回檔逼近20％導致要去睡公園？ 槓桿存股哥：好像也不是容易的事

這一波我的整戶維持率最低到202%，距離睡公園門檻還要再跌72%，但我手上還有200多萬現股，要的話我可以把整戶維持率拉到300%以上都不是問題，要去睡公園好像也不是那麼容易的一件事。

美國經濟沒有衰退疑慮為何這麼認為？ 狄驤：不是我能通靈是觀察歷史數據

不是我能通靈，而是我們觀察歷史數據可以發現，美債殖利率和美國經濟數據的關係就像蹺蹺板...

費半大漲激勵台股開高走高大漲近400點 台積電勁揚20元

美國費半指數收盤大漲，帶動台股16日開盤上漲219.55點，開盤指數為22,114.72點，指數持續走揚，上漲接近400...

搶進債市？市場預期今年可能3次降息 專家建議可投資「這些產品」

台股日前一度重挫逾1800點，創下史上單日最大跌點，也讓大盤從24000點的歷史高點下修至2萬點以下，歷經重挫後，在近幾個交易日以來，台股又重新站回21000點大關...

櫃買連五紅 站上月線

台股本波急殺清洗浮額有成，隨積極型內資買盤陸續回籠，中小型題材股紛紛恢復活潑股性，櫃買市場昨（15）日逆勢上漲2.02點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。