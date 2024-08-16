遠東銀法說會／總資產突破8,000億元 獲利雙位數成長

遠東銀行（2845）15日舉行2024年半年報法說會，公布上半年資產、放款與獲利成長，均超額達成預算目標，其中，獲利已連續三年半呈現雙位數成長，總資產至6月底則是達到8,145.8億元，預期2024全年目標總資產突破8,200億元、總放款站上5,000億元大關，兩者均可順利達陣。

遠東銀並公布上半年資產品質續創歷來最佳水準，並且在呆帳回收、提存負擔減輕之下，換匯交易、財務投資收益與手續費收入均高成長，推升遠東銀上半年稅後純益24.1億元、年增18.1%，累計每股稅後純益（EPS）0.59元。遠東銀日前自結7月獲利，7月單月稅後純益5.1億元，較前月大增約38%；累計稅後純益29.15億元，比去年同期成長約14%，累計EPS為0.72元。

由於今年分派去年盈餘的股利配發率大幅拉高到98%多，並將股票股利比重拉高與現金股息各半，因此法人也關切今年獲利成長下，明年的股利政策展望如何？對此遠銀高層主管表示，由於其他權益減損在去年大幅迴轉，挹注股利配發，所以才大幅拉高股利配發率，但是這非常態，因此明年配發率應會回歸常軌，至於股票股利、現金股息的比例，則須視最終的年度獲利如何而定，但會維持相互搭配以利盈餘轉增資。過去多年來除了去年分派前年盈餘受限，只發現金股息，其他年度均有發放股票股利。

遠東銀行指出，由於呆帳回收、提存減少，資產品質優異以及手收、投資收益高成長等因素，推升獲利成長，上半年手續費收入成長兩成，其中，個人金融手收13億元，年增26%，法金手收3億元則是與去年同期相當。

投資收益部分，上半年達18億元，年增14.1%，其中以衍生性商品與兌換損益成長最佳，另外，上半年淨利息收益因央行升息以及積極承作換匯SWAP交易，因此上半年淨息收約29.6億元，比去年同期下滑12%，換匯交易則是成長約五成，但美國9月可能降息，有可能影響後續SWAP收益，但預期對淨息收、財管業務手收應有正面幫助。