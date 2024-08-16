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櫃買連五紅 站上月線

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股本波急殺清洗浮額有成，隨積極型內資買盤陸續回籠，中小型題材股紛紛恢復活潑股性，櫃買市場昨（15）日逆勢上漲2.02點收262.25點，拉出連五紅，領先大盤克服月線反壓，表現相較集中市場強勢。

華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清分析，相較集中市場有護國神山台積電（2330）加持，櫃買市場本波修正走勢較為慘烈，一度殺破年線，但因融資斷頭賣壓出場，加上權值股回穩，遭錯殺的中小型股重新獲得市場買盤青睞，帶動股價回神。

以富櫃200指數成分股表現來看，昨日前15大權重股，有十檔收紅、一檔收平、四檔收黑，明顯較集中市場大型股一片慘綠更顯強勢，其中，除弘塑攻上漲停收1,980元外，永信建、精材、旺矽、譜瑞-KY、群聯等漲幅亦達1.7%至5.3%不等。

法人指出，台股面臨月線反壓量能不出，將使反彈上漲走勢轉為整理，若在季線以下整理過久，季線轉為下彎將不利中期趨勢，所幸盤面類股持續良性輪動，預期現階段在「淺水無大魚」的情況下，市場資金將轉向中小型題材股，短線聚焦半導體設備、半導體測試介面、機殼、樞紐、機器人等相關族群。

半導體 台股

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