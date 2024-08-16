台股量縮 投信終止連31買 成交量寫龍年來最低

台股昨（15）日追價意願不足，三大法人同步站在賣方，投信止步連31買，台積電（2330）、鴻海、聯發科等電子權值股熄火，加上大立光貼息，終場跌132點收21,895點，跌破22,000點，連兩天挑戰月線未果，成交量縮至3,308億元，是2月15日（金龍年開紅盤）以來最低。

三大法人昨日賣超102.4億元，本波自24,416點修正以來，一路扮演多頭捍衛部隊的投信，意外終結連31買、累計買超2,106.7億元，反手調節19.9億元，由於ETF仍是淨申購，市場推測應是部分投資人逢高停利，贖回主動式基金。

投信及八大公股券商近八日買賣超 圖／經濟日報提供

近期在現貨市場進出忽多忽空的外資，由買轉小幅賣超6.9億元，在台指期留倉淨空單小幅回補57口，仍有33,152口，自7月9日以來，已連續26日維持30,000口以上相對高檔水準。

自營商賣超75.6億元，連28賣、累計提款3,189.8億元；八大公股行庫逢低進場承接8億元，主要敲進鴻海、國巨、群聯、聯發科等個股。

台股連兩天盤中突破月線反壓，但又未能在收盤時站上月線。展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股自19,662點低點以來，短短七日反彈2,492點，收復多道均線關卡，並回補8月5日空方缺口，欲上攻月線甚至季線，有賴成交量有效放大。

法人認為，大盤仍處於中期整理階段，預期將在季線、半年線區間整理機會較大，後市關注全球央行年會、輝達（NVIDIA）財報、MSCI季度調整生效、中東地緣政治、美國總統大選辯論、蘋果新機發表會、法人季底作帳等變數。

美國通膨持續降溫，市場對於美聯準會（Fed）9月降息預期減至1碼，美股四大指數周三漲多跌少，但台積電ADR跌1.3%，加上大盤面臨上檔月線反壓及三大法人同步站在賣方，昨終止連四漲走勢。