處分出來了！廷鑫、昶虹停止買賣 隆銘取消分盤交易
臺灣證券交易所宣布，19日起，廷鑫（2358）及昶虹（2443）併案停止買賣，而隆銘綠能（3018）取消分盤集合競價交易方式、仍列為變更交易方法。
臺灣證券交易所表示，經形式審閱國內上市公司（除金融保險公司計 34 家申報期限至 9 月 2 日外）第 2 季財務報告後，宣布處分方式，併案停止買賣的公司為廷鑫興業、昶虹，並取消分盤集合競價交易方式。
取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法的公司有一家，為隆銘綠能先前已列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案，經查該公司最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事，惟尚未符合營業細則第49條第2項第1款規定，證交所已公告自8月19日起，取消其上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。
另華冠通訊（8101）經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核（核閱）報告將於8 月 19 日屆滿三年，核有證交所於2020年 4 月 1 日起公告實施退場機制情事，屆期將依細則第 50 條第 1 項第 16 款規定，另於 8 月 20 日公告停止買賣事宜，謹提醒投資人注意。
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