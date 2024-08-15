就市論勢／伺服器、散熱、重電 搶鏡

經濟日報／ 葉穎娟（野村平衡基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台股本月初劇烈震盪回檔後，近期投資情緒回穩展開反彈走勢，雖以大盤而言反彈力道不弱，但不少個股盤中大幅震盪，顯示市場資金缺乏明確方向，因此仍需觀察籌碼面表現。

此外，後續仍有事件干擾，包括11月初舉行的美國總統大選、聯準會9月降息前後市場反應、美國未來陸續公布經濟數據表現等，在這些不確定因素影響下，股市將以區間整理為主，不排除仍有回檔修正可能。

投資建議

就產業面言，輝達晶片由於周邊配套技術零組件未能跟上，延後實際出貨時程，相關與零組件等廠商措手不及，股價受此影響下跌，至於輝達H系列晶片因此加快出貨進度，可望帶動相關企業營收增加。B系列晶片預估將推遲一至二個季度出貨，亦即原先預估9月出貨時程將延後至今年底或明年初，需求並未因此不見，整體影響有限。

至於伺服器與散熱等相關零組件，在主產品晶片延後出貨後，市場原先認為廠商將面臨新競爭者加入，出現產品報價下跌影響營收情形，因此近期因股價下跌下修的評價面，是否能重回今年7月的前高，仍需觀察。

重電族群方面，從韓國大廠短期仍無大型資本支出擴產計畫來看，未來並無供需失衡疑慮，但個別企業產品差異較大，未來表現可能出現分化。

晶片 美國

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