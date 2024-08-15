量價齊揚股 短多焦點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（15）日受制月線反壓，終止連四漲，盤面資金良性輪動，原相（3227）、皇翔等吸引市場買盤追價，呈現量價齊揚，近日並獲法人買盤挹注，專家預期後市可望成為短多關注焦點。

美國最新通膨數據大致符合預期，市場雖評估美聯準會9月將啟動降息，但降息幅度已從原先2碼下修至1碼，美股四大指數漲多跌少，台積電ADR跌1.3%，台股昨日三大法人同步站在賣方，跌破22,000點關卡。

大盤反彈接近上檔壓力區，短多追價力道減緩，但以法人近五日買超逾2,000張個股來看，昨日仍有擎亞、達麗、萬潤、威盛、原相、達邁、富世達、勤誠、三商壽、神基、皇翔、亞翔等多檔帶量收高，漲幅2.5%至9.9%不等。

台積電持續擴充先進製程，CoWoS設備供應商萬潤第2季營收獲利同步締造新猷，且第3季有機會更上一層樓，昨日股價漲9.0%收354.5元，至於無塵室工程廠亞翔，以及受惠台積電設廠效應的達麗、皇翔等營建股同步強勢。

台積電 台股 皇翔

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