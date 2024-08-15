歷史經驗：Fed首次降息後 防禦型資產勝出

全球金融市場大起大落，主要反映經濟及企業獲利成長動能放緩，加上央行政策及地緣政治因素帶來不確定性。法人指出，在美國聯準會（Fed）真正降息及美國大選結果確定之前，金融市場不確定性仍高，投資人可以適度布局防禦型資產，以降低投資組合的波動風險。

施羅德投信統計，1980年以來，共有11次降息周期。在Fed首次降息之後的三個月，防禦型產業表現優於景氣循環型產業，尤其是在降息發生在經濟衰退期間。至於小型股，也可望受惠於經濟衰退期間的積極降息。

百達資產管理指出，美股估值仍偏高，尤其之前科技巨頭的賣壓沈重，投資人轉向布局估值較便宜的股票，例如小型股。小型股在利率緊縮周期中受到特別嚴重的衝擊，預期未來將受惠於Fed開啟降息循環。

在產業方面，百達維持加碼公用事業股，因為防禦色彩濃厚、企業前景穩定及估值便宜；加碼通訊服務股，因為獲利前景較好，且是少數仍在大量回購股票的產業之一；對資訊科技股為中性立場；減碼房地產股，因為獲利動能減緩且估值也不如年初便宜。

投資人也可以放眼美股以外的市場，進一步分散風險。百達技術指標顯示，日本及中國大陸以外的新興市場股市呈現強勁的動能，預估有進一步的上漲空間，將抵消歐元區及英國股市的疲軟。百達看好日股可望受惠於結構性利多。