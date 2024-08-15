歷史經驗：Fed首次降息後 防禦型資產勝出
全球金融市場大起大落，主要反映經濟及企業獲利成長動能放緩，加上央行政策及地緣政治因素帶來不確定性。法人指出，在美國聯準會（Fed）真正降息及美國大選結果確定之前，金融市場不確定性仍高，投資人可以適度布局防禦型資產，以降低投資組合的波動風險。
施羅德投信統計，1980年以來，共有11次降息周期。在Fed首次降息之後的三個月，防禦型產業表現優於景氣循環型產業，尤其是在降息發生在經濟衰退期間。至於小型股，也可望受惠於經濟衰退期間的積極降息。
百達資產管理指出，美股估值仍偏高，尤其之前科技巨頭的賣壓沈重，投資人轉向布局估值較便宜的股票，例如小型股。小型股在利率緊縮周期中受到特別嚴重的衝擊，預期未來將受惠於Fed開啟降息循環。
在產業方面，百達維持加碼公用事業股，因為防禦色彩濃厚、企業前景穩定及估值便宜；加碼通訊服務股，因為獲利前景較好，且是少數仍在大量回購股票的產業之一；對資訊科技股為中性立場；減碼房地產股，因為獲利動能減緩且估值也不如年初便宜。
投資人也可以放眼美股以外的市場，進一步分散風險。百達技術指標顯示，日本及中國大陸以外的新興市場股市呈現強勁的動能，預估有進一步的上漲空間，將抵消歐元區及英國股市的疲軟。百達看好日股可望受惠於結構性利多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言