有愛無礙 第一金證券捐贈澎湖復康巴士

第一金證券15日捐贈澎湖縣政府復康巴士一輛，捐贈儀式由澎湖縣縣長陳光復、第一金證券總經理李美芳共同主持。第一金證券表示，金融業取之於社會、用之於社會，捐贈復康巴士初衷是為了協助行動不便者外出無障礙，也希望能拋磚引玉，讓社會大眾更關注這個議題。

台灣已進入超高齡社會，據2023年底統計資料，65歲以上老年人口比率達18.35%，近430萬人，另外身心障礙者約120.7萬人，加上罹患重病者，眾多行動不便者在就醫、外出等對復康巴士依賴甚深。

對於行動不便者而言，近在咫尺也是遙遠的距離，仰賴復康巴士找回行動的便利，第一金證券瞭解他們的需求，因此希望盡一份心力，且選擇需求度較高的澎湖，提升離島鄉親健康照護品質，打造行動無礙的社會。

澎湖縣政府表示，公部門與私部門的互助合作，對於弱勢團體服務的積極努力與無私付出，更能為離島的身心障礙朋友帶來最溫馨、最適切的高品質服務，第一金證券的義舉，讓社會上更多有能力的個人或公司團體持續傳遞這樣的服務熱忱與助人精神，一起投入助人行列，共創社會溫馨。

第一金證券指出，母公司第一金控（2892）是百年老品牌，從第一銀行創業至今已125年，百年來深耕台灣金融服務市場，秉持「在地經營、在地關懷」理念，推動各類社會公益也不遺餘力。承襲這個傳統，第一金證券的經營理念除了提供超越客戶預期的金融理財服務外，也期許成為有公益DNA的企業，將經營績效回饋社會。

為響應聯合國永續發展目標（SDGs），第一金證券積極將業務結合永續發展，今年推出「投資也能改變世界」專案，廣邀全體客戶共同實踐SDGs健康與福祉目標，以小投資集結成大力量，本次透過客戶買進ESG相關ETF，公司額外提撥捐贈金之創舉，獲得客戶熱烈響應，首發即完成捐贈復康巴士的計畫，未來將持續推出新專案邀請客戶參與。