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基金公司定期定額金額最高記錄 由統一投信再度刷新　

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據投信投顧公會統計，7月投信基金定期定額金額達到54.04億元，為2022年3月以來最高水準。統一投信繼4月成為首家單月定期定額金額突破10億元的基金公司，7月再以11.84億元，刷新個別基金公司定期定額金額的最高記錄。

以基金類型區分，相較去年底，台股基金7月定期定額金額大增11.02億元至35.06億元，為長線投資人最愛的基金類型。位居第二的跨國股票型基金，也增加2.3億元至14.32億元。

觀察今年來定期定額金額增加最多的10檔基金，有9檔為台股基金，其中以統一奔騰基金定期定額金額增加1.06億元居冠。

統一投信表示，隨著美股第2季財報公布，多數企業繳出優於預期的成績，台積電（2330） 7月營收創新高，驗證 AI 發展對企業營收的實質貢獻。後續觀察聯準會啟動預防性降息後，經濟能否如預期加速復甦，以及 8月28日輝達（NVIDIA）將公布第2季財報與未來展望，預計對 AI 發展動能有更清楚的指引。

在基本面不變的情況下，股市中長線表現仍可期，惟因美國總統大選的不確定性，短線上市場潛在擔憂，可能將造成波動放大，類股表現也將分化。

台股 定期定額

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