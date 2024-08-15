00844B公布每受益權單位配息0.5元 年化殖利率達5.72%
8月除息金融債ETF最後一檔新光15年IG金融債（00844B）公布每受益權單位實際配發金額0.50元，創下成立以來最高配息紀錄。
依15日收盤34.93元計算，00844B單期現金股利殖利率1.43%，年化殖利率5.72%。投資人想參與00844B此次配息，最後買進日為8月19日，8月20日為除息日，參與配息剩8月16日、8月19日最後二天。
根據CMoney統計，8月有35檔債券ETF除息，其中金融債ETF除息共有6檔，包括元大10年IG銀行債（00786B）、新光15年IG金融債、國泰10Y+金融債（00933B）、富邦歐洲銀行債（00846B）、中信優先金融債（00773B）、國泰A級金融債（00780B）。上述6檔主要鎖定中長天期投資等級，單期現金股利殖利率介於0.40%~1.44%，其中00786B、00844B等2檔，單期現金殖利率都超過1.4%以上，換算年化殖利率有接近6%的水準。
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