聽新聞
test
0:00 / 0:00
上櫃公司2024年上半年度營收、獲利均成長 近七成四公司有賺
櫃買中心表示，上櫃公司應於2024年8月14日公告申報2024年第2季財務報告者共計790家（不含申報期限為2024年9月2日的第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司），除牧東（4950）未於期限內完成公告申報外，其餘789家已全數完成。經統計上櫃公司2024年上半年度營收約12,713億元、稅前淨利1,525億元，分別較去年同期增加6.01%及19.89%；顯示上櫃公司與去年同期相比基本面表現穩健成長，獲利成長金額前三大的產業分別為電子零組件業、文化創意業及建材營造。
櫃買中心指出，整體市場有獲利的上櫃公司共計582家，約占74%，其中較去年同期成長者計有484家，約占61％。在每股盈餘（EPS）方面，超過10元之公司計有14家，5元以上未達10元的公司計51家，2元以上未達5元的公司計161家，顯示有許多基本面穩健的上櫃公司值得投資人多加關注。
櫃買中心進一步說明，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS 排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站查詢。另投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E 點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台，作為投資決策參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言