綠界科技辦理股票面額變更 每股10元變為1元、9月9日開始櫃檯買賣

櫃買中心公告，綠界科技（6763）股票面額將由每股10元變更為1元，並進行股票換發作業，新股票於2024年9月9日開始櫃檯買賣，櫃買中心特別提醒投資人，新股票上櫃買賣日參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（8月28日）收盤價之10分之1，綠界科技的股票簡稱將更改為「綠界科技*」。

櫃買中心指出，採彈性面額股票公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元的公司可能無法直接比較，建議投資人參考公開資訊觀測站公布之財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量各公司所屬產業前景、營運概況及股本規模等多方資訊，以增加對投資標的實際營運狀況的了解，保障自身權益。

投資人可於櫃買中心網站（\上櫃/興櫃公司\採彈性面額上(興)櫃專區）或掃描下方QRcode查詢採彈性面額股票公司（即股票每股面額非10元）之相關資訊。