債券布局時機浮現 恐慌情緒下資金轉至債市

美國製造業萎縮加劇、勞動市場意外放緩，擔憂經濟衰退言論四起，引發近日美股下跌。永豐金證券指出，在恐慌情緒下資金轉至債券市場，特別是鄰近美國降息前，及地緣政治擔憂紛擾，美國10年期公債殖利率跌破4%，顯示債券市場受到歡迎程度上升，投資機會出現。

美股四大指數8月初大舉下挫，8月以來公布的各項重要指標表現欠佳，包括：8月1日公布的ISM製造業PMI 46.8，為2023年11月以來新低，市場擔憂製造業進一步萎縮，當日費城半導體指數下挫超過7%，美國10年期公債殖利率跌破4%。

8月2日接續公布勞動市場數據加速放緩，非農意外爆冷失業率持續上升，並觸發薩姆法則，意即失業率的三個月移動平均值，比之前12個月的點躍升至少0.5個百分點，顯示經濟陷入衰退，市場對經濟衰退擔憂言論四起。

永豐金證券指出，多項指標性數據的表現讓市場不安，投資人面對不確定性，開始賣出股票，同時資金出現大舉買入債券，殖利率因此下滑，統計從7月31日到8月5日為止，美國10年期公債殖利率累積跌幅達7.84%。

永豐金證券表示，面對經濟衰退的爭論不用慌張，投資人更應該要思考如何為投資佈局安排避風港。市場發生風險事件，資金相對容易流向債市，債券價格會被推高；另外，美國即將降息，債券價格與殖利率呈現反向關係，當降息時，債券價格有機會走高，更應往債券資產思考。

投資債券，可以選擇存續期間較長的債券，在降息時刻有機會獲得更多報酬；並注意公司的負債比例，留意資金是否能夠支付需繳利息；負債償還能力欠佳，可能會因為風險事件發生而倒閉，最直接的觀察方式可以看現金流，現金流持續保持正數，表示當前財務狀況相對來說是比較穩定的。

永豐金證提醒投資人，債券市場當前是一大亮點，惟市場傳出經濟衰退擔憂言論，投資人在選擇投資標得還是要留意公司的財務安全，思考投資的公司債券是否穩定及安全，參考三大信評公司評等，選擇評級較高債券，面對當前瞬息萬變的市場，才更加合適。