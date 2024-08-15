凱基投顧提前示警台股修正風險 籲第3季資金配置「防禦為上」

台股近期上演大怒神戲碼，凱基投顧表示，6月底就提出下半年先蹲後跳，波動劇烈等看法，「凱基股股漲」節目亦不斷提醒，要留意規避第3季修正風險，再把握第4季年末向上反彈機會。

台股自7月中旬以來大幅修正，一度重挫4,600點以上，跌幅達19%，凱基投顧分析，下跌導火線主要來自AI股評價偏高，以致無法承受不如預期的財報利空，同時川普勝選機率增高，更加深市場對全面課徵關稅對全球貿易衝擊的預期心理。

凱基投顧早於6月底即提出「2024台股下半年展望-先蹲後跳，波動劇烈，高低點區間為23,000~20,000點」看法，提前預告投資人修正風險，迄今檢視可謂精準。

回顧凱基投顧去年底的2024年台股展望也領先同業，提出預期台股上看20,000點的看法，事後驗證皆完全命中，研究團隊屢次展現專業實力，協助投資人迎向富足人生。

台股本波急跌已達凱基投顧原先預估的20,000點關卡，並出現跌深反彈，但提醒，過去一年多由AI引領的「拉回買進」多頭思維已不適用，因為經濟衰退疑慮升高、日本央行升息引發套利交易投資人被迫平倉、科技業前景出現疑慮等，總經面、資金面、基本面等都已出現變化。

凱基投顧認為，此時最好作法就是「防禦為上」，高持股比重者應逢反彈降低部位，低持股比重者可進行跌深反彈的價差操作，或等待中期底部浮現再拉高持股比重。

「凱基股股漲」節目建議，第3季行情動盪中投資配置，應把握「進可攻、退可守」策略，例如近期美聯準會降息趨勢日漸明朗、債券殖利率在高位，凱基美國非投等債（00945B）等純粹投資美國企業，信用風險展望穩定，且因有高債息而有高配息的月配息ETF，就是投資人在規避「股弱債強」環境時的優選投資標的。

此外，「凱基股股漲」節目也介紹，投資人偏好高股息ETF，現在指數跌下來、股價修正，是入手展現抗跌實力的高股息ETF好機會，其中凱基優選高股息30（00915）今年以來股價表現持續在台股高股息ETF中稱王，投資高股息ETF，就應該選這種高股息ETF的大黑馬「魚與熊掌兼得，既有股息又有優異報酬率的ETF」。

「凱基股股漲」節目廣受投資人歡迎，YouTube頻道訂閱數近日已突破兩萬人，為回饋投資朋友，即日起至9月15日新訂閱或已訂閱頻道，以及填寫每日節目問卷的投資人，都有機會抽中LINE POINT點數。

凱基證券攜手凱基投顧打造「凱基股股漲」節目，內容由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，提供投資人最即時、專業、易懂的台股投資方向，以One KGI服務展現開發金控全方位金融服務集團的市場競爭力，在乎你的在乎，富足你的人生，成為投資人全方位的金融夥伴。