股票市場會吃人！陳重銘曝市場「暗黑手法」：拿客戶的錢為自己持股抬轎

故事檢討

定存跟儲蓄險因為很穩定，也幾乎沒有風險，所以報酬率較低，因此只適合個性保守、年紀大或是有大筆資金的人。資金少的人還是要追求高一點的報酬，但是也會承擔較高的風險，因為股票上漲跟下跌的幅度也比較大。

由於股票的買賣很方便，所以適合一般人，但是全台灣有將近2千支股票，在投資之前還是要好好的做功課，絕對不要「道聽塗說」來買股票喔。「元大S&P原油正2」這支股票，從上市的20元到下市的0.75元，跌掉了96.25%。這個慘痛的教訓告訴我們，股票市場也是會吃人的。

不懂的股票不要碰，只能買進自己了解的股票，買進後也要持續關心，例如公司有沒有賺錢，獲利有沒有成長。如果發現了問題也要馬上處理，例如趕快賣掉來減少損失，絕對不能「鴕鳥心態」，不然虧損也會一直變大。

如果不想自己研究股票，也可以買進「基金」。基金就是「有錢出錢、有力出力」的概念，投資人因為沒時間做研究，或是看不懂那麼多的金融商品，所以就把錢交給基金公司，由專業的經理人幫忙投資賺錢。

但是在利益的引誘之下，就有可能發生弊端，比如經理人先自己買進A公司的股票，接著再用基金的錢來買A股票，因為基金的錢比較多，不斷買進就會讓A股票的價格上漲，這時經理人再賣出自己的A股票，就可以賺錢了。

但也不是所有經理人都有問題，還有更多基金經理人憑藉著他們深入的研究、對市場的觀察，幫投資人賺到不錯的獲利，這也是很多不會挑選股票的投資人，選擇買基金的原因。提醒小朋友，做任何投資都要自己先做好功課，就算是買基金，也要研究基金過去的表現，挑選績效穩定且高人一等的基金喔！

建立理財好觀念

學習投資就是要控制錢，讓錢來幫你工作。事實上很多人卻是反過來被錢控制，而成為金錢的僕人。很多人每天去上班，是因為怕沒錢，就算領了薪水也很快花光，只好不斷的上班賺錢， 結果被錢給控制了大半人生。

月光族：每個月薪水扣掉所有開銷後，幾乎把錢花光 光，完全無法儲蓄的族群。月光族所做的努力都是為了得到錢， 然後亂花錢來滿足眼前的欲望，一生在：「賺錢→花錢→賺更多的錢→花更多的錢」之間無限輪迴，日子會過得很辛苦。想要擺脫月光族，就要做好「開源」跟「節流」，有了儲蓄之後才能夠投資，有了投資才會有額外的收入。

守財奴：把錢看得非常重要，花錢的時候斤斤計較，明明有足夠的錢，但花錢卻讓他感到痛苦，只是想要一直囤積金錢，來增加自己的安全感。可是就算有再多的錢，如果不曉得去善加運用，金庫裡的黃金跟石頭又有何差別呢？

如果不想被錢控制，就要學習控制錢。金錢是什麼呢？它是 成你「理想生活」的重要工具。陳老師本來要工作到65歲才能退休，但是因為我年輕時認真學習投資，存了很多的好股票，每年領到很多的股利，幫我的食衣住行買單，所以我可以提早將工作開除。

（本文摘自金尉《打造小小巴菲特2 養成金錢好習慣：陳重銘的親子理財16堂啟蒙課》，作者：陳重銘） 大家都聽過「錢不是萬能，但沒有錢卻是萬萬不能」，雖然有人認為談錢很俗氣，但其實談錢很實際。很多人的一生都是為了獲得金錢，而無止境地工作，沒有時間來完成自己的夢想，實在是有點可惜。

從現在要開始學習管理錢，讓錢成為幫你賺錢的工人。金錢有一個魔法，就是讓你擁有「選擇的權利」，讓你可以過自己想要 的生活，幫助你完成人生的目標。如果你不學習用錢賺錢，就會 被金錢控制一輩子，只能辛苦工作而放棄夢想！