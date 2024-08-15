台股下跌132點 三大法人賣超109億元

定存跟儲蓄險因為很穩定，也幾乎沒有風險，所以報酬率較低，因此只適合個性保守、年紀大或是有大筆資金的人。資金少的人還是要追求高一點的報酬，但是也會承擔較高的風險，因為股票上漲跟下跌的幅度也比較大。

2024-08-15 15:49