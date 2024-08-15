台股下跌132點 三大法人賣超109億元
台股15日盤中雖然一度回到平盤之上，但受到月線壓力影響，終場收在21,895.17點，下跌132.08點，跌幅0.6%，成交量下滑至3,235.3億元，三大法人賣超109.28億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超11.84億元，投信賣超21.81億元，自營商賣超（合計）75.62億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.58億元，自營商（避險）賣超69.03億元。
台積電（2330）收943元，小跌0.53%，不過部分相關設備股漲勢凌厲，弘塑攻上漲停板，收1,980元新高，均華也亮燈漲停，收831元，萬潤大漲約9%，收354.5元。類股中居家生活股異軍突起，億豐、橋椿都漲停，億豐跳空大漲收456.5元。航運、營建股也表現不俗，貨櫃三雄都上漲，陽明、萬海漲幅逾3%，長榮上漲逾2%，收185.5元。
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