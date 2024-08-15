快訊

9條國道客運路線申請調整票價通過 最高漲幅曝光

非洲M痘疫情擴大！國際公衛緊急事件怎麼防

憋不住了？川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」 前幕僚爆料：他瀕臨失控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電休息但這4檔概念股漲停 弘塑創高朝2,000元挺進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股早盤以22,005.69點開出，下跌21.56點，指數一度翻紅拉升至22,089.04點，上漲61.79點，盤中雖企圖守在22,000點之上，可惜買盤不繼下，終場以21,895.17點收盤，下跌132.08點。圖／聯合報系資料照片
台股早盤以22,005.69點開出，下跌21.56點，指數一度翻紅拉升至22,089.04點，上漲61.79點，盤中雖企圖守在22,000點之上，可惜買盤不繼下，終場以21,895.17點收盤，下跌132.08點。圖／聯合報系資料照片

台股15日失守22,000點關卡，以21,895.17點收盤，下跌132.08點，權王台積電（2330）休息，收在943元，下跌5元，但是多檔台積電概念股則是續漲的強勢，弘塑（3131）、均華（6640）、瑞耘（6532）、世禾（3551）都以漲停收盤，弘塑續創歷史新高價，以漲停1,980元收，朝向2,000元關卡挺進。

台股早盤以22,005.69點開出，下跌21.56點，指數一度翻紅拉升至22,089.04點，上漲61.79點，盤中雖企圖守在22,000點之上，可惜買盤不繼下，終場以21,895.17點收盤，下跌132.08點。

台積電早盤以945元開出，下跌3元，盤中一度下滑至941元，但午盤過後股價翻紅衝達950元，上漲2元，但未守住，終場收在943元，下跌5元，跌幅0.52%；台積電股價休息，相關概念股則是漲跌互見，尤以弘塑、均華、瑞耘、世禾的表現最強勢，都以漲停板收盤。

台積電加速CoWoS產能的開出，弘塑溼製程設備出貨暢旺，接單能見度已到明年上半年，弘塑第2季營收9.62億元，營業毛利4.17億元，毛利率43.41%，稅後純益2.05億元，每股純益7.04元。

弘塑累計上半年營收18.6億元，營業毛利8.06億元，毛利率43.32%，稅後純益3.77億元，每股純益13.04元；早盤以1,765元開低後走高，盤中衝上漲停1,980元，再創下歷史新高價，終場以漲停板作收，上漲180元。

均華第2季合併營收4.23億元，為史上單季第3高，毛利率39.32%，稅後純益0.64億元，每股純益2.27元；累計上半年合併營收11.18億元，毛利率38.26%，稅後純益2.04億元，年增369.2%，每股純益7.2元；受惠先進封裝設備需求持續，在手訂單維持在10餘億元的新高水準，看好下半年起營運加溫。

均華早盤以750元開低，股價開低走高翻紅，終場以漲停831元收盤，上漲75元；另外，瑞耘及世禾也以漲停板作收。

台積電 漲停

延伸閱讀

台股修正跌132點收21,895點 櫃買指數逆勢走強、台積電跌5元收943元

台積電熄火、大立光貼息 台股盤中失守22000點

台積電嘉義廠加快建廠工程 廠商雇考古發掘工人、出土文物暫置保存

他買台積電（2330）「絕不停損」發豪語！網勸道「這價格」就停利

相關新聞

股票市場會吃人！陳重銘曝市場「暗黑手法」：拿客戶的錢為自己持股抬轎

定存跟儲蓄險因為很穩定，也幾乎沒有風險，所以報酬率較低，因此只適合個性保守、年紀大或是有大筆資金的人。資金少的人還是要追求高一點的報酬，但是也會承擔較高的風險，因為股票上漲跟下跌的幅度也比較大。

台股修正跌132點收21,895點 櫃買指數逆勢走強、台積電跌5元收943元

台股15日於平盤附近震盪，終場收21,895.17點，跌132.08點、跌幅0.6 %，成交金額3,235.3億元。另外...

投資必要先做功課…股市裡有很多錢但也有不良企業！ 陳重銘分享自身慘痛經驗

股市裡面有很多錢，當然也有很多的不良企業家。我們小老百姓，買股票的錢都是辛苦上班賺來的，一定要小心顧好，不要被騙走喔。

降息恐使美元走弱…台幣買美債ETF有匯率風險嗎？ 辣媽：當然有！

很多人有疑問，我用「新台幣」去投資美股或美債ETF，到時候贖回也拿回新台幣，為什麼會有匯率風險？

台積電熄火、大立光貼息 台股盤中失守22000點

美國通膨持續降溫，市場解讀為利多出盡，台股今天開低震盪，3大權值股台積電、鴻海、聯發科熄火，大立光陷入貼息走勢，加權指數...

台股下跌21點開22,005點 台積電開低3元

台股15日開盤指數為22,005.69點，下跌21.56點。台積電（2330）開盤價為945元，下跌3元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。