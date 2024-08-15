台積電休息但這4檔概念股漲停 弘塑創高朝2,000元挺進
台股15日失守22,000點關卡，以21,895.17點收盤，下跌132.08點，權王台積電（2330）休息，收在943元，下跌5元，但是多檔台積電概念股則是續漲的強勢，弘塑（3131）、均華（6640）、瑞耘（6532）、世禾（3551）都以漲停收盤，弘塑續創歷史新高價，以漲停1,980元收，朝向2,000元關卡挺進。
台股早盤以22,005.69點開出，下跌21.56點，指數一度翻紅拉升至22,089.04點，上漲61.79點，盤中雖企圖守在22,000點之上，可惜買盤不繼下，終場以21,895.17點收盤，下跌132.08點。
台積電早盤以945元開出，下跌3元，盤中一度下滑至941元，但午盤過後股價翻紅衝達950元，上漲2元，但未守住，終場收在943元，下跌5元，跌幅0.52%；台積電股價休息，相關概念股則是漲跌互見，尤以弘塑、均華、瑞耘、世禾的表現最強勢，都以漲停板收盤。
台積電加速CoWoS產能的開出，弘塑溼製程設備出貨暢旺，接單能見度已到明年上半年，弘塑第2季營收9.62億元，營業毛利4.17億元，毛利率43.41%，稅後純益2.05億元，每股純益7.04元。
弘塑累計上半年營收18.6億元，營業毛利8.06億元，毛利率43.32%，稅後純益3.77億元，每股純益13.04元；早盤以1,765元開低後走高，盤中衝上漲停1,980元，再創下歷史新高價，終場以漲停板作收，上漲180元。
均華第2季合併營收4.23億元，為史上單季第3高，毛利率39.32%，稅後純益0.64億元，每股純益2.27元；累計上半年合併營收11.18億元，毛利率38.26%，稅後純益2.04億元，年增369.2%，每股純益7.2元；受惠先進封裝設備需求持續，在手訂單維持在10餘億元的新高水準，看好下半年起營運加溫。
均華早盤以750元開低，股價開低走高翻紅，終場以漲停831元收盤，上漲75元；另外，瑞耘及世禾也以漲停板作收。
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