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台股修正跌132點收21,895點 櫃買指數逆勢走強、台積電跌5元收943元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。（聯合報系資料庫）
台股示意圖。（聯合報系資料庫）

台股15日於平盤附近震盪，終場收21,895.17點，跌132.08點、跌幅0.6 %，成交金額3,235.3億元。另外，櫃買指數開高走高，收漲0.7%。台積電（2330）收943元、跌5元。

綜觀台股盤面上，漲停家數12家、跌停家數0家、上漲家數447家、下跌家數達484家。

科技族群方面，大部分進行輪動修正，包括日月光投控（3711）、鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）、聯發科（2454）、智原（3035）、廣明（6188）、高力（8996）；其中CoWoS概念股表現勁揚，如：均華（6640）、萬潤（6187）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、創意（3443）、旺矽（6223）等。

其他強勢族群還有，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）；生技醫療族群的順藥（6535）、藥華藥（6446）、視陽（6782）、合一（4743）、松瑞藥（4167）、訊聯基因（4160）、保瑞（6472）、美時（1795）、中天（4128）等；建材營造族群的達麗（6177）、京城（2524）、愛山林（2540）、新美齊（2442）、三地開發（1438）、國揚（2505）等紛紛走揚。

在成交量排行榜上，量大且走強的熱門股包括：橋樁、擎亞、中環、萬潤、南仁湖、達邁、建樁、瑞軒、精材、光洋科等；反之量大卻走弱的個股則有羅昇、日月光投控、皇昌、鑫科、鴻海、金寶、穎漢等。

綜合台新投顧副總經理黃文清、兆豐投信投資長林忠義表示，展望第3、4季，仍需持續觀察下半年蘋果新機換機潮的動向，避免追逐本益比過高的個股，傳產方面可留意受惠政策影響的營建、航運、紡織、塑膠工業、自行車等具有基期成長性的產業。

投資策略上，對投資人而言，建議可在景氣循環的不同階段中，靈活調整資產配置。林忠義指出，在景氣修正階段，可以減少股票的持倉比例，增加債券的配置；而景氣逐漸明朗和龍頭企業資金回流下，則可適當增加強勢科技股的配置。

他強調，最重要的是根據個人資產配置策略，且在降息環境中做出相應的調整以求平衡風險和收益，因此投資人應重視股債配置的比例，現階段可採取50%股票、50%債券的配置，並在降息之後，根據市場動態和個人風險承受能力，適時調整股票持倉，靈活應對市場變化。

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