市場波動 安聯：逢低布局AI長線成長趨勢

今年上半年累積較大漲幅或表現相對亮眼的市場或族群，第三季迄今出現較大波動，引發投資人關注；安聯投信表示，AI等所帶動的大趨勢才在初期階段，市場在等待基本面檢驗與更多展業前景消息之際，反而可趁市場拉回時以收益成長多重資產策略，透過不同資產布局，參與AI長線成長的大趨勢。

安聯AI收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人莊凱倫表示，近年來愈來愈多台灣投資人運用多重資產型基金擁抱市場成長動能，其實投資AI大趨勢也可靠做好資產配置，參與長線趨勢，不用過度擔心市場波動，策略上可把握兩原則，一是聚焦創新周期驅動的結構成長機會；二是以收益成長多重資產策略進行布局，有助平衡潛在波動風險，尋求創造更佳的風險報酬回報機會。

莊凱倫表示，投資人對美國經濟陷入衰退的擔憂，在近期占據頭條版面，包括就業數據、經濟指標和消費支出放緩等，令市場擔心貨幣政策的調整可能已經落後，同時美國大選的競爭態勢升溫，由於互相拉鋸的選情，不確定性也增添些許波動，包括對全球地緣政治局勢和供應鏈的可能潛在影響。

但就基本面而言，莊凱倫指出，企業獲利表現相對穩健，多數公司在第二季獲利和營收均優於市場預期，從標普500企業已公布財報來看，對於AI基礎設施的投資保持強勁，部分企業管理層甚至表明，目前投資不足的風險遠高於投資過剩，看向2025年，整體預計將繼續擴大在AI基礎領域的資本支出，有利基本面支撐。

面對市場波動，莊凱倫表示，現階段股票市場正在經歷一個輕度回調，而這樣的整理在2024年強勁上半年表現後是正常的，只要基本面保持穩健，屬於牛市中的健康現象，近期回檔已接近今年3-4月修正幅度。

莊凱倫說，展望後市，AI基礎設施投資仍是企業的首要任務，更多生成式AI應用在未來幾年有望從試驗階段轉向部署階段，會有更多企業開始導入AI，加速創新進程，如何辨別受惠AI技術，從而提升競爭優勢、獲利表現和創新能力公司，是參與此波投資契機的關鍵。

此外，11月美國總統大選即將登場，是否有政策上的不確定性？莊凱倫表示，無論是民主黨或共和黨勝選，美國政府都會強化對於敏感技術和尖端AI晶片的管制，眺望2025年，AI將有更廣泛的應用，而企業獲利也將成為股市向上的動力。

安聯投信表示，AI涵蓋的範圍很廣，光是生成式AI，10年內商機就上看1.3兆美元，年複合成長率超過40%。以AI收益成長多重資產策略為例，其中資本利得部分有股票資本利得、可轉債資本利得、公司債資本利得；股債利息部分有公司債債息、可轉債債息、股票股利；在權利金部分，有掩護性買權；換言之，可以上述七類收益，在變動市場中掌握更多潛在多元收益。