投資必要先做功課…股市裡有很多錢但也有不良企業！ 陳重銘分享自身慘痛經驗

公司發行股票，目的就是用股票跟投資人換錢，來經營公司的業務。當公司虧損連連，沒有錢發薪水或是購買設備時，為了避免倒閉，就要持續跟股東要錢，這就是「現金增資」，股東拿錢跟公司買股票。

如果公司的體質良好，但是需要更多的錢，用來多蓋一個廠房、增購機器設備跟招聘員工，目的是將來可以賺進更多的錢，這樣的現金增資就可以參加。但是如果公司體質不佳，虧損連連，現金增資只是挖東牆來補西牆，這時候就不要參加了。

記得我年輕時，我媽媽持有某一家未上市的股票，公司因為虧損而辦理現金增資，我帶了48萬元現金去銀行繳款，沒想到幾年後這家公司倒閉了，當初買進股票的錢，跟後來繳的48萬元，全都是肉包子打狗，有去無回。

後來我問媽媽，為什麼買這家公司的股票，她說是鄰居介紹的，我又問她這家公司是做什麼業務，賣什麼商品，我媽媽是一問三不知。這就是把股票當成賭博，然後期望幸運之神降臨在自己的身上。

買進股票就是投資一家公司的未來，要先了解公司的業務， 過去的獲利穩不穩定，未來的獲利展望為何？有了充分的了解之後，你的股票才會安穩的幫你賺錢。拿股票中華電（2412）來做一個例子：

1.業務：從事電信網路事業，現在科技發展跟日常生活，都脫離不了網路。中華電又是國內的龍頭公司，不怕找不到客戶。 2.獲利：網路是民生必需的產業，很多人寧可餓肚子也要 上網，每個月乖乖繳交電信費用，所以公司的獲利穩定。 3.成長：科技的發展，讓寬頻服務等業務持續成長，例如用車用網路來聽音樂跟導航，大家用網路看劇跟玩遊戲等，所以中華電的獲利也跟著成長。

從下表可以看出，統計2019～2023年，中華電的每股盈餘 （賺到的錢）持續成長，而且跟股利都穩定地成長，這就是一個好的投資。

我在年輕時曾經花10萬5千元，買進一張博達的股票，最後變成了壁紙，成為我慘痛的經驗。博達是在1991年由葉素菲創立，宣稱開發出台灣第一片「砷化鎵微波元件外延片」。1999年博達的股票上市，2000年4月博達股價飆漲到368元，登上股王的寶座。葉素菲被稱為最有身價的科技女強人，白手起家的創業女英雄，最美的科技界CEO。

2002年博達宣稱成功開發出「雷射二極體磊晶片」，當時博達對外界表示：擁有獨步全球的砷化鎵生產技術，榮獲國家磐石獎的優良企業，訂單多到3年都做不完...我就這樣進去買股票。

結果一切都是假的，獨步全球的技術、3年都做不完的訂單...都是建立在假財報上面。牛皮總會有吹破的一天，2009年葉素菲因涉嫌掏空公司63億元，遭判刑16年8個月，最後關了11年出獄。 （金尉《打造小小巴菲特2 養成金錢好習慣：陳重銘的親子理財16堂啟蒙課》，作者：陳重銘）

當時我要花2個月的薪水，才買得起1張博達的股票。博達案讓很多投資人受傷慘重，為什麼葉素菲這麼沒有良心？因為被金錢蒙蔽了啊。小朋友想想看，掏空63億元只要關11年，平均一年是5.73億元，關一天是157萬元，被關出來就可以爽爽花錢，划不划算啊？

股市裡面有很多錢，當然也有很多的不良企業家。我們小老百姓，買股票的錢都是辛苦上班賺來的，一定要小心顧好，不要被騙走喔。所以，在買進股票之前，一定要先觀察公司有沒有穩定獲利，老闆有沒有誠信，投資之前一定要好好地做功課，才能夠保障自己的辛苦錢。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

（本文摘自金尉《打造小小巴菲特2 養成金錢好習慣：陳重銘的親子理財16堂啟蒙課》，作者：陳重銘）