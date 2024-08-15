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營建股反彈再衝高 達麗盤中漲停、愛山林重回200元

經濟日報／ 記者馬琬淳`/台北即時報導

台股15日於平盤附近震盪，但營建股漲勢相對強勢，達麗（6177）攻上漲停板至65.2元，愛山林（2540）大漲逾8%，重新回到200元之上，京城（2524）、全坤建（2509）、寶徠（1805）都上漲逾半根停板。

達麗第二季稅後純益3.47億元，每股純益0.81元。達麗未來四年動能無虞，每年都有逾百億元的完工量，今年有台北市「陽明大苑」、台南「達麗松丹」兩大案可完工入帳，合計完工量達115.5億元，營運可期。

2025年完工可認列建案共三案，合計總銷161億元，其中，達麗天蒔銷售率80%，預計2025年第2季完工，另橋頭未來式銷售率約86%；國家強棒二期今年推案，2025年第4季取得使照。

2026年完工可認列建案共三案，合計總銷約146億元，其中，新洲美段預計今年開案已取得建照、達麗雙子星預計2025年第4季完工將遞延至2026年認列。

愛山林目前在手代銷案量維持千億元高檔，自建案則手握總銷千億元規模的案量。愛山林近年積極轉為建設土地開發，今年起進入自建案完工交屋潮，明年起自建案總銷將有百億元，2026年到2028年每年自建案總銷則維持200億元以上，總計到2029年自建案總銷達1,719億元，未來動能無虞。

愛山林第2季稅後純益5.48億元、年增80.4％，每股稅後純益（EPS）1.31元；累計今年上半年稅後純益11.49億元、年增159.6％，每股稅後純益2.84元。

台股 建案

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