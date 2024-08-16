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搶進債市？市場預期今年可能3次降息 專家建議可投資「這些產品」

遠見／ 文‧黃健誠
根據市場預期，今年可能將有三次降息，不過降息時間點則各有說法。路透社
根據市場預期，今年可能將有三次降息，不過降息時間點則各有說法。路透社

台股日前一度重挫逾1800點，創下史上單日最大跌點，也讓大盤從24000點的歷史高點下修至2萬點以下，歷經重挫後，在近幾個交易日以來，台股又重新站回21000點大關，市場也逐漸重拾信心，但是面臨詭譎多變的市場環境，現在又該如何投資？

台股7月曾來到24400歷史高點，隨即從高點下修一度跌破20000點，相當於台股「打八折」。雖然連日重挫讓市場恐慌，近期又爬回21000點大關，國泰投信總經理張雍川表示，前一波大跌的主因為來自日圓套利交易影響，目前市場基本面沒有太大的變化。

不確定因素仍多，後市怎麼看？

雖然市場恢復穩定行情，不過，接下來又面臨美國大選及預期聯準會Fed降息等不確定因素，後市又會怎麼走？

張雍川認為，近期就業市場數據較為疲弱，但不致於「硬著陸」，過去一年聯準會暴力升息後，希望對於美國過熱的景氣與通膨產生降溫效果，今年若得已降息，也能讓美國經濟「軟著陸」，達成就業與物價平衡發展的政策目標。

根據市場預期，今年可能將有三次降息，不過降息時間點則各有說法。最可能降息的時間是9月、11月、12月各降一碼，總共降0.75個百分點，張雍川認為，這是目前看來最穩健的降息作法，否則若降得太快、太多，也可能讓通膨死灰復燃。

如果年底前降息3碼的話，美國名目利率約來到4.5至4.75％的區間中，此利率水準可讓美國經濟重拾活力，也讓美國經濟得以軟著陸。

搶進債市？BBB級以上的公司債可買

面對今年即將降息三碼的市場預期，國泰永續高股息（00878）經理人游日傑表示，從債券ETF觀察，目前已有吸納一些股市避險的資金，且聯準會9月宣布降息應無懸念，在確定進入降息循環後，也代表債市將由空翻多。

游日傑也提到，債券投資可分為要賺取資本利得以及固定息收兩種，而息收的產品隨著利率調降也能賺取資本利得。但是，目前預期利率在年底前降息3碼，以十年期債券指標來看，從今年到明年的降息預期都已在價格上反應。

因此，對於債券的投資人而言，短期內資本利已表現在價格上，現在進場，短線回報機會不大，長線上可能需要抱1到2年。

不過，以目前債券產品的市場位階來看，投資人可以配置一些資金到息收型的債券產品，在公債以外，可考慮投資等級債、BBB級以上的公司債或是金融債，相對息收較高，同時未來長期的降息循環中，也有賺取資本利得的空間

張雍川也建議，由於準備進入降息階段，代表經濟成長趨緩，甚至有人擔心會進入衰退階段，若經濟成長趨緩的情況下，也代表非投資等級債的信用利差與違約率上升，因此投資人需要特別留意，而包括投資等級債、金融債，目前殖利率相對來說還有5.5至6％間，處於歷史上相對高的水準，因此，投資人也可以考慮將其納入退休理財、長期資配置核心的投資商品。

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（本文出自2024.08.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

Fed 債券 台股 聯準會 降息

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