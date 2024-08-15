安聯投信：收益成長多重資產策略 從波動中參與AI大趨勢

AI大趨勢來襲，但上半年累積較大漲幅或表現相對亮眼的市場或族群，第3季迄今出現較大波動，引發投資人關注；安聯投信表示，AI等所帶動的大趨勢才在初期階段，儘管市場在等待基本面檢驗與更多展業前景消息之際，反而可趁市場拉回時以收益成長多重資產策略，透過不同資產布局，參與AI長線成長的大趨勢。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，近年來愈來愈多台灣投資人運用多重資產型基金擁抱市場成長動能，其實投資AI大趨勢也可靠做好資產配置，參與長線趨勢，不用過度擔心市場波動，策略上可把握兩原則，一是聚焦創新週期驅動的結構成長機會；二是以收益成長多重資產策略進行布局，有助平衡潛在波動風險，尋求創造更佳的風險報酬回報機會。

莊凱倫表示，投資人對美國經濟陷入衰退的擔憂，在近期佔據頭條版面，包括就業數據、經濟指標和消費支出放緩等，令市場擔心貨幣政策的調整可能已經落後，同時美國大選的競爭態勢升溫，由於互相拉鋸的選情，不確定性也增添些許波動，包括對全球地緣政治局勢和供應鏈的可能潛在影響。

但就基本面而言，莊凱倫表示，企業獲利表現相對穩健，多數公司在第二季獲利和營收均優於市場預期，從標普500企業已公布財報來看，對於AI基礎設施的投資保持強勁，部分企業管理層甚至表明，目前投資不足的風險遠高於投資過剩，看向2025年，整體預計將繼續擴大在AI基礎領域的資本支出，有利基本面支撐。

面對市場波動，莊凱倫表示，現階段股票市場正在經歷一個輕度回調，而這樣的整理在2024年強勁上半年表現後是正常的，只要基本面保持穩健，屬於牛市中的健康現象，近期回檔已接近今年3-4月修正幅度。

就利率政策上，莊凱倫表示，由於通膨正朝向聯準會2%的目標邁進，決策者處於一個更好位子來調整貨幣政策，就業環境緩和也有利轉向鴿派立場，有鑑於限制性政策已經持續一段時間，當前有許多工具能夠調整，在最新會議後，聯準會主席鮑爾暗示最快9月可能降息，而低利率將使資金環境更友善，有望支撐成長領域。

莊凱倫表示，更為寬鬆的貨幣政策應有助經濟恢復穩定，但這需要一段時間產生效果，展望後市，AI基礎設施投資仍是企業的首要任務，更多生成式AI應用在未來幾年有望從試驗階段轉向部署階段，會有更多企業開始導入AI，加速創新進程，如何辨別受惠AI技術，從而提升競爭優勢、獲利表現和創新能力公司，是參與此波投資契機的關鍵。

AI是對的趨勢，但不少投資人直呼：買進AI股票往往波動不小，尤其是11月美國總統大選即將登場，是否有政策上的不確定性？莊凱倫表示，無論是民主黨或共和黨勝選，美國政府都會強化對於敏感技術和尖端AI晶片的管制，眺望2025年，AI將有更廣泛的應用，而企業獲利也將成為股市向上的動力。

安聯投信表示，面對AI大趨勢來襲，不但只有科技類股受惠，百工百業都因為AI重新定位；故建議在快速變化經濟環境中，長線參與這股大趨勢，可聚焦AI、主動式多重資產策略，掌握幸福密碼557，也就是以股五債五、主動式多重資產策略，掌握七類收益來源。

安聯投信表示，AI涵蓋的範圍很廣，光是生成式AI，10年內商機就上看1.3兆美元，年複合成長率超過40%。以AI收益成長多重資產策略為例，其中資本利得部分有股票資本利得、可轉債資本利得、公司債資本利得；股債利息部分有公司債債息、可轉債債息、股票股利；在權利金部分，有掩護性買權；換言之，可從這七類收益，在變動市場中掌握更多潛在多元收益。