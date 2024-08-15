傳黃仁勳將參加機器人展 「仁來瘋」有望再起 這2檔漲停

外傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期可能來台，出席8月21日登場的台北國際自動化工業、AI機器人大展，機器人產業「仁來瘋」有望可能再起，機器人相關概念股也成為盤面的焦點，15日由維田（6570）擔綱領頭羊的角色，跳空以漲停板54.7元開出後鎖死，排隊買單超過7,700張，慧友（5484）盤中也亮燈漲停。

機器人與自動化大展將在8月21日登場，重點聚焦機器人與智慧自動化，今年有全球1,200家廠商將展示最新智慧製造技術、設備及解決方案，包括工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、3D列印、雷射應用及流體傳動零組件等主題，展現AI技術在各產業中的應用。

機器人與自動化大展將登場，台廠供應鏈將發表AI機器人最新研發成果與全新應用，市場預期有望引爆千億美元商機；外傳輝達執行長黃仁勳近期可能來台，出席台北國際自動化工業、AI機器人等大展。

自黃仁勳釋出輝達積極布局機器人領域的訊息後，「仁來瘋」風潮引爆下，機器人概念股持續發酵，近期更是在大展前提早暖身，個股輪流表現，成為盤面上的焦點。

台股15日開低震盪，大盤指數力守22,000點，在各類股表現上則是漲跌互見，機器人概念股也出現新領頭羊，所羅門（2359）、羅昇（8374）開高走低，由維田繼起領軍，早盤跳空以漲停54.7元開出後鎖死，排隊買單超過7,700張。

慧友以68.5元開出後雖曾翻黑，但隨後拉升翻紅衝上漲停74.5元；釣興-KY盤中上漲逾7%、永彰（4523）盤中上漲近5%、中光電（5371）盤中漲幅近5%、均豪（5443）、新漢（8234）也是上漲表現；羅昇以152元開高後一度拉升至154元，創下新高，但在賣壓湧現下翻黑，盤中跌幅逾3%。

羅昇將首次與負責AI機器人視覺應用的維田合作，展示機械手臂結合AI視覺檢測應用；維田第2季合併營收2.41億元，季增6.5%，毛利率35.6%，營業利益2,385萬元，歸屬母公司稅後淨利987萬元，每股純益（EPS）0.27元；累計上半年合併營收4.67億元，營業利益4,492萬元，歸屬母公司稅後淨利2,951萬元，每股純益（EPS）0.80元。

上半年營運、獲利表現略受國際因素及市況影響，但第2季營收持續溫和回升，展望下半年營運發展審慎，大環境仍具挑戰，全年穩步成長目標不變。