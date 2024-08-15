降息恐使美元走弱…台幣買美債ETF有匯率風險嗎？ 辣媽：當然有！
新台幣升值，對美債（美股）ETF有什麼影響？
很多人有疑問，我用「新台幣」去投資美股或美債ETF，到時候贖回也拿回新台幣，為什麼會有匯率風險？
當然有！
在你用新台幣投資的那一天，投信公司就要將台幣用某個匯率換成美金去買美債（美股），等到你贖回的時候，只要當時的匯率跟一開始投資的不一樣，你就會因為匯率變動而造成損失或是獲利。
先聊聊匯率
我們先來「習慣」匯率的邏輯，當初我從債券開始接觸外匯的時候，很容易被搞得頭昏，我相信很多人也是，所以以下的說明，是必要的！
匯率是兩個幣別「相對」的概念。 一個升值，另一個就貶值。
假設今天美金對新台幣匯率為32.26（代表1元美金可以換到32.26的台幣）
如果明天匯率為31.000 ==>跟32.26比起來，是美元「貶值」（因為一美元可以換到的新台幣變少了），新台幣「升值」
如果明天匯率為33.000 ==>跟32.26比起來， 是美元「升值」（因為一美元可以換到的新台幣變多了），新台幣「貶值」
記得，兩個幣別的升貶，是相對的！
匯率如何影響ETF淨值
假設7/1那天，我們用新台幣10,000元購買美債(美股)ETF. 當時美金/新台幣匯率是32.000
到了7/2的時候，假設利率（股價）等都沒有變動，但美金/新台幣匯率變動到32.500的話。 這樣美債（美股）ETF虧損還是賺錢？
簡單計算：
7/1===>10,000元的台幣換成了312.5美元去買美國公債（10,000/32）
7/2===>312.5美元 換算成等值台幣是312.5*32.5＝10,156.25
10,156.25-10,000=156（小數點以下四捨五入）
利率都沒有變動的狀況下，因為匯率的變動，你就賺了156. 報酬率是156/10,000=1.56%
所以匯率變動，當然會影響你投資的美債ETF淨值。
美國降息，會怎麼影響匯率？
現在我們比較擔心的是，若未來美國利率有調降的空間，可能讓美元走弱，新台幣升值。（若美元利率變差，對投資人的吸引力也變低，降低對美元的需求，造成美元貶值）
如果美元從32貶值到31的時候，你購買的美債ETF會損失多少呢？
在7/1那天換成312.5美金，如果美金貶值到31，312.5*31=9,687.5,四捨五入9,688。
當初投資的10,000，已經減少到9,688
9,688-10,000=-312
-312/10,000=-3.12%
你投資買債ETF或是美股，即使美債或是美股賺錢了，但換成新台幣的時候，就必須扣除3.12%。換句話說，只要你的獲利低於3.12%，這筆投資就是賠錢了。
簡單的結論：
1.美元貶值，新台幣升值，你投資的美債（美股）ETF淨值就會下跌。
2.美元升值，新台幣貶值，你投資的美債（美股）ETF淨值就會上升。
建議來回多看幾次，就不會頭昏了！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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