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台積電熄火、大立光貼息 台股盤中失守22000點

中央社／ 台北15日電
台股15日開低震盪，3大權值股台積電、鴻海、聯發科熄火，大立光陷入貼息走勢。 中央社資料照
台股15日開低震盪，3大權值股台積電、鴻海、聯發科熄火，大立光陷入貼息走勢。 中央社資料照

美國通膨持續降溫，市場解讀為利多出盡，台股今天開低震盪，3大權值股台積電、鴻海、聯發科熄火，大立光陷入貼息走勢，加權指數失守22000點，最低觸及21898.51點。

至10時27分左右，台股加權指數達21976.65點，下跌50.6點，跌幅0.23%，成交金額新台幣1636.43億元。電子類股下跌0.33%，金融類股下挫0.42%。

電子權值股表現弱勢，晶圓代工廠台積電開低3元，早盤最低941元，跌幅0.74%；鴻海法說會行情失靈，盤中下挫超過1%，最低182.5元；聯發科早盤最低1160元，跌幅超過2%。

高價千金股大立光今天除息40元，早盤呈現貼息，最低達2705元，下挫逾3%。

人工智慧個人電腦（AI PC）概念股撐盤，宏碁、華碩漲幅皆超過1%。板卡廠技嘉上半年財報亮眼，今天開盤衝上254.5元、勁揚4.9%，隨後漲幅收斂至1.4%。

航運類股零星點火，萬海漲逾2%，陽明走升1.6%。星宇航空盤中漲逾4%，最高30元。

台股

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