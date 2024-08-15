日股展現行情修復力 把握中長線入手價

7、8月日本及美國受到大選政治因素影響，美國、日本貨幣政策預期一寬一緊，造成日圓利差交易快速平倉，種種因素引發全球股市大幅波動，隨日銀提出，不會在市場動盪之際採取進一步緊縮貨幣政策下，安撫投資者情緒。第一金投信指出，日股經歷8月初急跌後，行情展現修復力，首相可能換人帶來的市場動盪無礙經濟復甦與成長循環，目前日股PE約14倍、PB約1.2倍，已較上半年下修，在股價震盪之際，可以把握中長線入手價進場日本投資機會，股價整理後仍將回復成長動能表現。

急跌後修復行情反應市場對於美元與日圓動向預期，美國經濟數據未如預期疲弱，日圓利差平倉交易回緩，也使得日股交易情緒回穩，第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，從７月中觸抵波段高點後，最大拉回幅度兩成，目前股價反彈回復逾一成，股價僅回到年初起漲區，仍有修復空間可期。

觀察2013、2014年安倍經濟政策刺激日本經濟期間，日股數度發生急跌情形，不過隨後股價也出現修復行情及創高行情，根據Bloomberg數據統計，2013年5月至12月、2013年12月至2014年9月，及2014年9月至2014年11月，日股回檔逾一成後，在1個月至6個月的期間內，可望修復回到下跌前價位，且隨後會再創股價新高。

第一金投信提醒，這波日股跌後持續展現行情修復力，股價可能呈現大區間震盪，在股價尚未完全修復前，提供投資人中長線進場好時機。黃筱雲說明，日股這一路上揚具備強勁的基本面支撐，短線市場潛在波動與不確定性，投資決策宜保持戒慎恐懼態度，日股進入類股輪動快速階段，建議掌握多元配置策略，同時搭配風險平衡策略，強化投資日本的勝率、提高長線報酬空間。

最新公布企業薪資再度出現上揚，6月實質勞工薪資成長率1.1%，這是兩年來首度成長，且名目薪資成長達4.5%，創下近30年來最大增幅，夏季獎金帶動收入成長，勞工基本薪資增加2.3%，創1994年10月以來最大幅度，黃筱雲強調，今年春鬥勞資談判後，企業大幅加薪，推升家庭所得、民間消費上揚，看好日股迎接中長線持續多頭行情。

26日進行募集的第一金量化日本基金，結合韓國QRAFT金融科技公司量化模型，藉由雙量化投資模型進行選股及風險預測輔助，第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，近期包含：政治變數、各國貨幣政策，及股價漲多獲利賣壓等，影響金融市場股價見較大波動，市場快速出現類股輪動、大小型股風格情形。