台股下跌21點開22,005點 台積電開低3元

台股15日開盤指數為22,005.69點，下跌21.56點。台積電（2330）開盤價為945元，下跌3元。

群益投顧表示，指數持續改寫短高延續反彈走勢，量能稍有回升但相對仍不足，月、季線附近可能開始震盪。個股輪動彈升表現，續依技術面汰弱留強，短線操作因應。

操作題材可留意：

1.台積電加碼資本預算，台系供應鏈營運進補─台積電為因應市場需求及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，董事會通過核准資本預算296.15億美元，以及不超過75億美元增資亞利桑那子公司，合計金額較6月初通過的資本預算大增147.5億美元，可望持續帶動台系供應鏈營運成長。

2.HBM產能排擠顯現，DRAM報價持續蠢動─記憶體龍頭產能大舉轉進HBM，導致DDR5產出銳減，供應鏈傳出，已接獲SK海力士通知調漲DDR5報價15至20%，預料三星、美光等也將跟進，由於HBM需求強勁，產能排擠效應帶動的漲勢可望擴及DDR4以下產品，台記憶體廠與通路商將受惠。

周三（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,008.39點，上漲242.75點、漲幅0.61%；S&P500指數上漲0.38%；那斯達克指數上漲0.03%；費半指數下跌0.18%。台積電ADR跌1.38%，收在169.97美元，較台北交易溢價縮為15.8%。

美股周三上漲，標普500指數連續五日收高，創下逾一個月來最長連漲紀錄。最新通膨數據讓投資人更篤定聯準會（Fed）9月會開始降息。最新公布的7月消費者物價指數（CPI）顯示物價漲幅繼續降溫，年增率為2.9%，為2021年以來的最低水準，略低於經濟學家預期的3%。

三大法人周三集中市場合計買超223.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超248.8億元，投信買超49億元，自營商（自行買賣）賣超33.4億元，自營商（避險）賣超40.6億元。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09下降至0.99。VIX指數下降3.1至27.51。外資台指期買權淨金額0.67億元 ; 賣權淨金額3.54億元。整體選擇權籌碼面中性。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,838口至7076口，外資淨空單減少2,685口至33,209口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加810口至12,791口。