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台股大跌兩周後指數反彈機率攀升逾80% 法人：把握關注高息股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
​中東地緣政治緊張，國際油價止跌震盪回升，加上美國股市跌勢暫緩，台灣加權指數也暫時進入反彈，短線籌碼沉澱快速反彈站回半年線之上，顯示市場恐慌情緒緩解，但上方仍有來自季線與月線蓋頭壓力。​(聯合報系資料庫)
​中東地緣政治緊張，國際油價止跌震盪回升，加上美國股市跌勢暫緩，台灣加權指數也暫時進入反彈，短線籌碼沉澱快速反彈站回半年線之上，顯示市場恐慌情緒緩解，但上方仍有來自季線與月線蓋頭壓力。​(聯合報系資料庫)

中東地緣政治緊張，國際油價止跌震盪回升，加上美國股市跌勢暫緩，台灣加權指數也暫時進入反彈，短線籌碼沉澱快速反彈站回半年線之上，顯示市場恐慌情緒緩解，但上方仍有來自季線與月線蓋頭壓力，根據歷史統計，每當台股大跌之後，一至二周內仍維持上下震盪機率高，但兩周後指數反攻機率攀升至80%以上，後市可望進入反彈行情，投資人可把握此時關注留意高息股。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，就以前次2022年股市大跌為例，根據統計若在2022年開始每月底投資1萬元於加權指數，截至今年最新7月底其定期定額1年平均報酬達22.10%、正報酬機率100%，表現可圈可點；若觀察人氣匯聚的高股息題材，以臺灣高股息指數為例，自2022年開始定期定額，一年平均報酬為28.02%，表現更佳且正報酬機率同為100%。然而，若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，若於上述時點開始定期定額，一年平均報酬達32.26%，不但平均表現更勝大盤與一般高息股，且正報酬機率同為100%。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，市場對於美國總統大選預期出現變化，這種對未來的政策走向和經濟前景不確定性往往會對股市造成波動，加上地緣政治、股神拋售蘋果等事件，消息面利空常常來的快、去得也快，因此當市場出現非理性殺盤時往往造就布局良機，股市表現最終仍將回歸基本面如企業獲利與成長性。近期台股修正較偏向消息面影響，但由於台股長期向上，當市場出現非理性殺盤時往往造就布局良機，積極型投資人可考慮單筆逢低布局，然若小資族或沒時間盯盤的投資人則不妨採用定期定額加碼扣款，利用股市整理期間累積更多單位數，待未來市場回升時將有助形成投資微笑曲線。

展望未來，但漢遠表示，隨著通膨放緩、美聯準會降息時程愈趨接近，全球資金動能有望回升，且企業獲利展望維持穩健的前提尚未改變，在消息與籌碼面整理後台股仍具表現空間，儘管國際情勢多變、突發利空可能不時擾動投資氛圍，然在修正後投資價值漸漸浮現，包括一些電子權值股之外的機會，不妨留意分批低接布局的機會，對於滿手電子股或一般高息股ETF的投資人，野村臺灣趨勢動能高股息ETF (00944)將會是網羅多方機會並有助提升動能勝率的首選。

股災進場定期定額一年平均表現。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司)
股災進場定期定額一年平均表現。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司)

台股 高股息

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