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美通膨續降溫 法人：籌碼面有利台股表現

中央社／ 台北15日電

美國7月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，增幅低於預期，顯示通膨持續降溫，強化降息希望，美股3大指數收高。法人表示，新台幣大幅升值，外資、投信持續買超，籌碼面有利台股後市表現。

美股道瓊工業指數14日終場上揚242.75點或0.61%，收40008.39點，標準普爾500指數上漲20.78點或0.38%，收5455.21點；以科技股為主的那斯達克綜合指數微升4.99點或0.03%，收17192.60點，費城半導體指數跌8.96點或0.18%，收4933.34點。

台股14日在台積電鴻海、廣達等人工智慧（AI）權值股帶動下，終場上漲230.68點，收在22027.25點，漲幅1.06%，成交值新台幣4094.91億元；外資買超248.99億元，三大法人合計買超219.16億元。

產業訊息部分，鴻海上半年毛利率、營業利益率和淨利率三率三升，稅後獲利570.54億元，年增24.5%，每股盈餘4.12元。

主機板與顯示卡廠技嘉受惠於AI伺服器出貨、規模經濟顯現及費用管控得宜，上半年營收1290.88億元，年增1.38倍；歸屬母公司稅後淨利49.85億元，年增1.6倍，每股盈餘7.84元，已超越去年全年每股盈餘7.46元。

記憶體大廠南亞科13日下午因雷擊造成停電，廠內部分機台暫停運作，正全力復機中，預計2至3天內完成復機，預估此次停電導致損失約3億元至5億元。

台積電 新台幣 消費者物價指數 美股 鴻海

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