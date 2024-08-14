挪威主權基金爆買這檔機器人概念股 卻出清這支低軌衛星廠持股

經濟日報／ 記者黃晶琳李珣瑛／台北、新竹即時報導

挪威主權基金最新對台股持股名單出爐，從持股調整可看出產業趨勢，當紅的機器人概念股當中，重押中光電（5371），持股比率由前一次統計的僅約0.8%，大增2.7個百分點至3.58%，增幅超過3.3倍，顯示高度看好公司前景；惟卻出清當紅的低軌衛星指標股昇達科（3491），引發熱議。

中光電是國內老牌背光模組廠，業界推估，挪威主權基金大加碼後，躋身中光電前十大股東無虞。中光電近年積極積極孵育子公司，並跨足當紅的機器人與智能製造領域，由旗下「中光電智能物流」與「中光電智能機器人」兩家子公司扮演先鋒。

其中，「中光電智能物流」聚焦智慧製造、智慧物流新技術創新應用解決方案，專精於「產業數位轉型方案開發及服務」。「中光電智能機器人」已奠定營收基礎與技術，熱顯像技術大廠Teledyne FLIR的巡檢無人機ODM產在2022年底量產銷售，搶進美國Non-DJI的市場及無人機應用，軍用雙光酬載亦已量產出貨，正式交軍方使用，同時已通過經濟部軍用商規兩款無人機的遴選案，預計2024年進入規模化量產。

中光電此次獲得挪威主權基金大加碼，持股比率大增至3.58%，市場解讀是高度看好其後市。

值得注意的是，低軌衛星熱，指標股昇達科前一次仍在挪威主權基金台股投資組合中。挪威主權基金最新台股投資組合僅剔除五檔，昇達科竟然就是當中一檔，引發熱議，也讓後續低軌衛星產業趨勢更受關注。

中光電 主權基金 挪威

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