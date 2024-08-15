台股昨（14）日受美股上漲激勵，「三軋行情」啟動（軋空單、軋空手、軋外資），在外資轉賣為買且買超248.8億元帶動下，指數開高收高，終場大漲230點收22,027點，收復22,000點關卡。法人預期，後市台股有機會先攻月線（22,085點）、再戰季線（22,391點）。

台股昨天延續反彈行情，完全回補上周一（8月5日）下跌1,807點與跳空缺口，趨勢轉趨正向，成交量4,186億元。觀察盤面，電子權值股一片紅通通，台積電（2330）上漲近1%，站回所有均線，鴻海、聯發科皆揚升2%；金控雙雄富邦金、國泰金也都有1%~2%左右漲幅；傳產如長榮、中鋼、台塑四寶等也都上漲。

今年下半年外資買超逾百億概況 圖／經濟日報提供

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生等看法，台股在美股強漲帶動下，出現雙軋（軋空單、軋空手）走勢，昨天外資認錯回補，再加上「軋外資」，「三軋行情」助推加權指數大漲，延續反彈架勢。

就籌碼面分析，目前除投信買超力道，昨天推升台股主要來自外資、搭配部分業內主力，特別是被軋的空方買盤，在外資認錯回補、市場資金回籠下，大盤短線出現三軋走勢。

三大法人昨天合計買超223.7億元。其中外資轉賣為買，買超248.8億元，為下半年來第三大單日買超；投信買超49億元，連31買，買超2,106.8億元；自營商賣超74億元，連27賣，賣超3,114.1億元。

八大公股行庫昨天趁行情大好逢高調節儲備銀彈，賣超21.86億元，轉買為賣；至於期貨市場，外資昨天淨空單減少2,685口，降至3.3萬口。外資目前採「買現貨、減持期貨空單」策略，顯示對後市轉為中性偏多看待。

展望後市，就技術面而言，由於是未經打底的V型反彈，過程中成交量扮演關鍵因素，未來要突破月、季線雙重反壓，及近二個月套牢籌碼不是易事，成交金額必須擴增至4,500億元以上，才有利指數挑戰壓力，否則將呈整理格局。