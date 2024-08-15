上市櫃獲利超預期 Q2衝上9,000億、成長逾二成

上市櫃公司第2季財報出爐，拜人工智慧（AI）伺服器需求熱絡、新台幣走貶、金融及航運股表現亮麗等因素，單季整體稅後純益9,045.6億元，季增3.1%、年增20.6%，是歷年同期第三高，超預期；累計上半年稅後純益1.78兆元，年增31.7%，亦為歷來同期第三高，高於大部分法人預估。

根據臺灣證券交易所、櫃買中心統計，至昨（14）日止，不含14家金控與部分KY公司，除廷鑫、昶虹兩家上市公司及牧東一家上櫃公司，無法如期出具財報，其餘均完成申報作業。

上市櫃公司Q2財報焦點及展望 圖／經濟日報提供

據CMoney統計，已揭露財報的1,707家上市櫃公司，包括部分KY公司與14家金控自結獲利後，第2季總稅後純益9,045.6億元，僅次於2022年與2021年同期的1.09兆元、1.04兆元；上半年稅後純益1.78兆元，亦次於2022年與2021年同期的2.25兆元、2.02兆元。

就第2季獲利來看，台積電以2,478億元穩居冠軍寶座，鴻海、長榮、富邦金、聯發科，以350億元、294億元、267億元、257億元名列第二至第五名，至於國泰金、廣達、陽明、聯電、華碩、萬海、中信金等七家，亦大賺超過100億元。

第2季每股稅後純益（EPS）創新高家數66家，高於前一季的52家，及去年同期的52家，指標性公司如嘉澤、雙鴻、台光電、力旺、智邦、奇鋐、富世達、保瑞、汎德永業、藥華藥等均含括在內，不少都屬於AI供應鏈。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等看法，第2季財報以正面居多，電子業延續「只有AI好，其餘都不好」基調，所幸金控股獲利大進補，運價維持高檔的貨櫃航運亦有貢獻，整體表現能夠超標。

展望第3季，法人認為，雖然進入傳統出貨旺季，但近期電子股法說大多釋出第3、4季獲利普遍下修訊息，主要是高通膨環境及大陸經濟持續去槓桿，壓抑安卓手機、個人電腦、車用等庫存回補動能，只能寄望蘋果、AI伺服器拉貨效應。