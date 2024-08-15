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上市櫃半年報 五天王出列

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
上市櫃公司半年報五大天王出列。 聯合報系資料照
上市櫃公司半年報五大天王出列。 聯合報系資料照

上市櫃公司半年報五大天王出列，大立光（3008）續奪每股純益（EPS）王，台積電再次囊括獲利王和現金王，年成長王則是廣豐，力旺和M31並列毛利率王。

台積電上半年歸屬母公司稅後純益4,733.3億元，穩坐台股獲利第一，並遙遙領先其他公司，年增率21.7%。聯發科以572.5億元排行第二，鴻海則以570.5億元排行第三；聯發科累計上半年稅後純益成長74.3%、鴻海則為24.5%。

半年報五大天王 圖／經濟日報提供
半年報五大天王 圖／經濟日報提供

上半年獲利第四至第十名則依序為：長榮468.4億元、廣達271.9億元、聯電242.4億元、陽明232.6億元、中華電192.1億元、華碩172.5億元、萬海161.9億元。

大立光持續蟬聯EPS王，上半年每股賺79.49元，大幅領先其他上市櫃公司，年成長51.9%；EPS亞軍是緯穎53.77元，年增58.9%；嘉澤每股賺38.57元居第三，年增71.2%。

高價股上半年EPS普遍相當出色，包括聯發科36.04元、川湖29.84元、祥碩25.97元、材料-KY達24.48元、國巨24.04元、群聯23.99元、信驊23.79元。

台積電是現金王，持有現金及約當現金超過1.7兆元；鴻海的現金及約當現金部位也有1.04兆元；聯發科和長榮手握現金部位也超過1,800億元。

矽智財（IP）廠力旺營運模式以收取權利金為主，營收七成以上來自於權利金收入，其餘為技術服務，使毛利率高達100%，長期穩坐毛利王寶座；同為100%毛利率的公司還有M31。

獲利成長王由家用紡織品進出口銷售商廣豐奪下，上半年稅後純益成長至0.79億元，相較於去年同期僅0.001億元，大增69,610.5%。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、兆豐投信副總經理林忠義等市場名師的看法，預估今年台股上市櫃企業獲利將成長二成以上，9月iPhone 16系列新機發表，第4季起新AI晶片陸續量產帶動下，將支撐台股第4季醞釀再攻力道。

台積電 聯發科

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