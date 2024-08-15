挪威主權基金持股中光電 暴增逾3.3倍

挪威主權基金最新對台股持股名單出爐，從持股調整可看出產業趨勢，當紅的機器人概念股當中，重押中光電（5371），持股比率由前一次統計的僅約0.8%，大增2.7個百分點至3.58%，增幅超過3.3倍，顯示高度看好公司前景；惟卻出清當紅的低軌衛星指標股昇達科，引發熱議。

中光電是老牌背光模組廠，業界估，挪威主權基金大加碼後，躋身中光電前十大股東無虞。中光電近年積極積極孵育子公司，並跨足當紅的機器人與智能製造領域，由旗下「中光電智能物流」與「中光電智能機器人」兩家子公司扮演先鋒。

其中，「中光電智能物流」聚焦智慧製造、智慧物流新技術創新應用解決方案。「中光電智能機器人」已奠定營收基礎與技術，同時已通過經濟部軍用商規兩款無人機的遴選案，預計2024年進入規模化量產。

低軌衛星熱，指標股昇達科前一次仍在挪威主權基金台股投資組合。挪威主權基金最新台股投資組合僅剔除五檔，昇達科竟是當中一檔，引發熱議，也讓後續低軌衛星產業趨勢更受關注。