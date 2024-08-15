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挪威主權基金新增12檔 鍾愛AI、台積鏈

經濟日報／ 本報綜合報導

挪威主權基金最新台股投資組合出爐，新增12檔中，與AI台積電（2330）CPO／先進封裝應用色彩濃厚，包括上詮、宜鼎、洋基工程、宜特、旺矽、穎崴等都入列新名單，顯現該主權基金看好相關公司後市。

上詮是目前檯面上唯一與台積電在當紅的CPO有合作關係的光通訊廠。台積電先前在年度北美技術論壇釋出發展CPO的關鍵藍圖，預計2026年整合CoWoS封裝成為共同封裝光學元件，將光連結直接導入封裝中。

上詮傳出為台積電相中的合作夥伴，與台積電及輝達共同開發光通道與IC連接技術，去年已完成送樣，最快下半年有機會放量。

記憶體模組廠宜鼎強攻AI，董事長簡川勝預期今年AI專案數量將年增二至三成，有助推動全年合併營收成長。

洋基工程董事長劉士源則說，隨著客戶積極擴充CoWoS產能，洋基可望在目前的歷史新高350億元在手訂單基礎上，進而再推升訂單金額，他看好洋基2024年下半年營運，將顯著優於上半年。

電子驗證分析企業宜特同樣樂觀看下半年AI是營運增長的核心驅動力，近期接獲全球研發與生產高效能處理器晶片大廠的AI可靠度驗證與故障分析訂單。

AI 台積電 洋基

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