挪威主權基金重倉押傳產 重電族受青睞

挪威主權基金最新台股投資組合大換股，重倉部位由科技股轉為傳產族群，單一公司持股比重最高為重電廠中興電的5.25%，並躍為中興電（1513）前三大股東，機電廠高力以4.4%居次；科技股以AI散熱股雙鴻4.01%居冠。

挪威主權基金是全球規模最大主權基金，其持股動態被市場視為投資參考重要方向球，去年該主權基金對台股單一公司持股比率最高的鑽石碟暨再生晶圓大廠中砂，今年則遭砍倉，排名滑落至第七。

圖／經濟日報提供

過往挪威主權基金甚少持有台灣單一公司股權超過5%，此次卻持有中興電股權逾5%，引發市場關注。

中興電在挪威主權基金前一次統計即入列投資組合，持股比率約1.66%。根據挪威主權基金公布最新截至今年6月的持股明細，對中興電持股比率大幅提升至5.25%，另一檔重電股亞力也新入列投資組合，法人解讀，意味該主權基金非常看好重電族群後市。

中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，多年來一直在345KV、161KV GIS訂單獨占鰲頭，去年以來訂單量不斷成長，目前在手訂單約410億元，中興電指出，今年以來已經陸續獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，總計全年新增訂單可達300億元。

挪威主權基金也大幅加碼機電廠高力，持股比率從前一次統計的1.55%提升至4.4%，躍居該主權基金對台股單一公司持股比率第二高的企業。

科技廠方面，挪威主權基金加碼散熱模組廠雙鴻，最新持股比率由前一次公布的1.61%，大幅提升至4.01%，是該主權基金台股單一公司持股比率第三、科技股第一。

針對挪威主權基金提高持股比重，雙鴻發言系統昨（14）日回應，感謝外資或海外主權基金對公司的肯定，水冷散熱是未來AI伺服器的趨勢，公司將會持續聚焦此一市場，並積極搶攻市場商機。

根據雙鴻最新股權結構，截至8月9日為止，外資持股占20.06%，董監持股約占19.24%；大股東結構方面，雙鴻董事長林育申約持有股權14.46%，位居第一大股東，鄭和斌、張瑞敏則分別持股4.87%、4.38%，分列第二、第三大股東，以此推估，挪威主權基金有望是前五大股東。

整體來看，挪威主權基金最新對台灣持股組合共新增12檔、剔除五檔，總檔數從496檔增為503檔。

以單一公司持股比率前十來看，依序是中興電（5.25%）、高力（4.4%）、雙鴻（4.01%）、家登（3.85%）、茂達（3.63%）、中光電（ 3.58%）、中砂 （3.2%）、京元電（ 3.13%）、力旺（3.09%）、聚陽（3.08%）。與前一次名單相較，僅家登、中砂為老面孔，但家登遭減持、中砂持股比率不變，其餘均為本次新進入前十名。