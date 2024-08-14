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「恐慌指數」VIX歷史數據顯示愈接近美國總統大選 美股波動愈大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
法人指出，年底前，預期股市仍會有不錯的表現，但波動將隨著美國大選而上揚，建議投資人納入債券資產，以降低投資組合的波動度。美聯社
法人指出，年底前，預期股市仍會有不錯的表現，但波動將隨著美國大選而上揚，建議投資人納入債券資產，以降低投資組合的波動度。美聯社

全球金融市場最近大起大落，法人指出，投資人對於央行言論過度反應，但基本面並沒有太大改變。年底前，預期股市仍會有不錯的表現，但波動將隨著美國大選而上揚，建議投資人納入債券資產，以降低投資組合的波動度。

國泰投顧統計，歷史經驗顯示，接近美國總統大選，股市波動加劇。以素有「恐慌指數」的VIX來看，1992年以來，在八次總統大選年，VIX往往在下半年從8月逐步攀升，平均從8月的17.59點，上揚到9月的19.99點，再上升到10月的25.97點，反映愈接近大選，美股波動愈大。

最近VIX在8月5日盤中飆到65.73點，來到新冠疫情2020年3月以來最高，當天收在38.57點，在在反映美國大選年波動擴大的情況。國泰投顧建議，投資人不妨在投資部位納入固定收益資產，以降低投資波動。

法國巴黎銀行財富管理指出，最近股市震盪劇烈，主要是因為日本央行無預期轉鷹升息、美國就業數據疲軟這兩大原因。正值許多交易員正在享受暑假，傳統上來說流動性會比較缺乏。在流動性較低的環境，一旦負面消息令市場措手不及，反應就會比較劇烈。

法巴銀行財富管理團隊認為，市場的反應過度誇大，但不會改變總體經濟展望。未來數個月，股票仍然會有比較好的表現。尤其是日本股市，結構性利多仍在，包括公司治理改革、有利股東的政策、股票回購等。

法巴銀行表示，市場修正，提供潛在的投資機會，但投資人最好等待塵埃落定、看得更清楚之後再進行投資，尤其需觀察技術支撐是否穩固，同時尋找流動性逐漸趨向正常的跡象。

VIX 日本央行 美國大選 美股

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