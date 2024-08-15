光學族群 獲利普遍衰退

光學族群第2季財報全數出爐，獲利普遍不如首季，主要差別在於業外匯兌收益，不過，亞光（3019）、佳凌上季獲利逆勢優於首季，亞光單季獲利增幅是族群之冠，今國光虧損較前一季收斂，大立光仍以每股純益33.7元稱冠族群。

大立光與玉晶光並列iPhone鏡頭供應鏈，惟玉晶光因來自蘋果營收占比高，上季受iPhone新舊機種交替較為明顯，兩家公司上季獲利均較首季下滑。

其中，大立光因上季業外匯兌收益前季減15.9億元，每股純益由首季的45.79元下滑至33.7元，仍稱冠光學族群。

玉晶光上季匯兌收益也較前一季減少約8,500萬元，單季每股純益8.87元，仍為歷年最旺的第2季，居光學族群第二位。大立光累計上半年每股純益79.49元；玉晶光上半年獲利年增4.97倍，上半年獲利增幅居族群之冠，每股純益18.51元。

亞光是獲利進步大黑馬，受惠數位相機、影像感測模組（CIS）等需求回溫，第2季稅後純益4.46億元，季增3.02倍，年增50%，為七季來最佳，業外收益包括利息收入1.1億元、匯兌收益4,600萬元、及NRE收入，每股純益1.59元。累計上半年稅後純益5.57億元，年增76%，已達去年全年獲利72%，每股純益1.99元。

筆電鏡頭相關廠商方面，主要為先進光、久禾光及新鉅科三家公司。其中，龍頭先進光第2季稅後純益8,462萬元，季減38%，每股純益0.6元；上半年稅後純益2.24億元，季增1.09倍，每股純益1.58元，上季獲利與前一季相比，最大的差異仍在業外收益。

久禾光第2季稅後純益2,941萬元，季減22%，每股純益0.72元；上半年稅後純益6,730萬元，年減17.6%，每股純益1.64元。

新鉅科近年因產品組合優化，加上新產品及新客戶出貨，營收及毛利率回升，上季毛利率達8.01%，惟因固定成本高，上季仍處於虧損，每股淨損0.55元；上半年每股淨損0.98元，較去年同期每股淨損1.96元大幅收斂。

佳凌上季因業外利息及匯兌收益加持，每股純益0.07元，連兩季獲利，優於前一季每股純益0.05元；上半年每股純益0.12元，較去年同期每股淨損0.69元轉虧為盈。

今國光上季虧損縮小，每股淨損0.06元，累計上半年每股淨損0.17元。今國光看好，本季來自紅外熱成像鏡頭出貨增長，目前積極與大客戶合作開發多顆高階車載鏡頭以及高階IoT鏡頭、T-Lens及AR鏡頭，期待明年第3季放量。